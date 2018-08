Treni, sulla tratta Lecce-Bari ritardi fino a 130 minuti: «Problemi alla rete»

BARI - Grossi rallentamenti sulla linea ferroviaria che collega Lecce a Bari: brutto risveglio per i viaggiatori che nella prima mattina dopo la giornata di Ferragosto sono rimasti bloccati a Brindisi a causa di alcuni problemi tecnici alla rete tra Brindisi e Ostuni. Ritardi fino a 130 minuti per un Intercity (come documenta il tabellone della stazione di Bari centrale alle 9.15) e numerosi disagi per chi si sta spostando dal Salento verso il capoluogo pugliese. A cascata anche gli altri treni stanno accumulando decine di minuti di ritardo sulla stessa tratta. Molti i passeggeri che con il treno regionale partito alle 6.30 da Lecce sono stati costretti a cambiare il convoglio a Brindisi, per poter raggiungere il prima possibile la loro destinazione.