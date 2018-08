Il Foggia disputerà di domenica alle 21 le sue prime tre partite del prossimo campionato cadetto. La Lega di Serie B ha reso noti gli anticipi e i posticipi delle prime tre giornate. Foggia-Carpi, debutto in B della squadra allenata da Grassadonia, si giocherà domenica 26 agosto, a partire dalle 21. Crotone-Foggia, prima trasferta della formazione dauna, è in programma domenica 2 settembre alle 21. Infine Foggia-Palermo, valida per la terza giornata d’andata, si disputerà domenica 16 settembre alle 21.

Esordio sulla carta abbordabile per i «Satanelli», contro il Carpi, che però non va sottovalutato essendo tra l’altro un club di categoria (nelle ultime cinque stagioni ha partecipato a quattro campionati di B e uno di A). Dopodiché, il coefficiente di difficoltà salirà: a settembre, tra la 2^ e la 6^ giornata, il Foggia affronterà tre formazioni che ambiscono alla promozione in A, due delle quali appena retrocesse dalla massima serie: Agnelli e compagni si misureranno in trasferta con il Crotone dell’ex tecnico rossonero Stroppa; in casa con il Palermo; infine, lontano dallo «Zaccheria», con il Benevento. Alla nona giornata il derby col Lecce: andata a Foggia il 27 ottobre, ritorno in Salento a marzo. [Ra. Fio.]

LECCE - Subito una trasferta difficilissima, per il Lecce, nel torneo cadetto 2018/2019. Per l’esordio, infatti, il calendario ha riservato alla formazione salentina il match esterno contro il Benevento, una delle squadre retrocesse dalla serie A ed una delle favorite per la promozione.

Il confronto sarà del tutto particolare per il trequartista Filippo Falco e per il centrale difensivo Fabio Lucioni (che però salterà l’incontro per squalifica), entrambi ex del club sannita.

Il primo match al Via del Mare vedrà Franco Lepore e compagni impegnati contro la Salernitana nella seconda giornata.

Nel girone di andata, la formazione diretta da Fabio Liverani si cimenterà in trasferta anche contro l’Hellas Verona (settimo turno), mentre ospiterà il Crotone (decimo), gli altri due complessi provenienti dalla massima serie.

Nella quinta giornata, l’undici salentino se la vedrà con il Livorno degli ex Cristiano Lucarelli, Richard Vanigli ed Alessandro Conticchio, mentre la partita con il Cosenza degli ex Piero Braglia e Stefano Trinchera è in programma al dodicesimo turno. In entrambi i casi, andata in trasferta e ritorno in casa. [a.c.]