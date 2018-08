Onorevole, dove vai a Ferragosto? I nostri parlamentari in vacanza

BARI - Onorevole Ferragosto. Fra trulli, Valle d’Itria, spiagge o negli stadi più cool del baseball statunitense. La giornata ferragostana dei parlamentari pugliesi? I più saranno in famiglia, ma non mancano i viaggiatori e i vacanzieri nelle località più trendy della Puglia o della Florida.

Gino Vitali, senatore e coordinatore di Forza Italia pugliese, sarà nel suo buen retiro di Campomarino di Maruggio: si dedicherà agli affetti più cari. Un bagno nel vicino lido «Posto 9» e il resto della giornata con le due amate bambine e con il figlio più grande che è rientrato nel Salento dopo il periodo di studio universitario.

Poco lontano dal parlamentare azzurro trascorrerà la giornata Marcello Gemmato, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. Il farmacista terlizzese sarà a San Pietro in Bevagna, nella marina di Manduria, con i suoceri. Il menù? Si prevede una grigliata di carne con gli amici storici. L’estate poi proseguirà con una crociera nella capitali scandinave a studiare il modello di welfare e accoglienza dei governi del Nord Europa, mentre nei ritagli di tempo è previsto un focus sull’appuntamento della Fiera del Levante e sulla festa Atreju, kermesse nazionale dei meloniani in programma a Roma.

La collega della Fiamma, Ylenia Lucaselli, tarantina eletta in Emilia Romagna alla Camera, è invece negli Usa con la famiglia (il marito è statunitense), concedendosi anche qualche show sportivo nello stadio dei Miami Marlins, club tra i maggiori del campionato nazionale di baseball.

Tutto impegno, politica ed ecologia. Ferragosto vecchio stampo per Rossella Muroni, deputato di Leu eletta in Puglia. La giornata avrà come centro Rispescia, in provincia di Grosseto, dove è in corso il Festival internazionale di Legambiente, tra un dibattito sull’agricoltura biologica e un presidio in spiaggia per sensibilizzare i vacanzieri sul tema della lotta alla plastica in mare; nel pomeriggio il programma prevede anche un intervento alla festa di Leu a Sinalunga, nel Senese.

In viaggio verso la Sardegna. Oggi il deputato movimentista della Lega Rossano Sasso è diretto in Sardegna con la famiglia. Nel soggiorno è previsto anche un incontro con i dirigenti salviniani, tra cui il coordinatore Eugenio Zoffili. Nel cuore della Valle d’Itria, nella contrada Mancini, è la sede ferragostana di Anna Rita Tateo, deputato del Carroccio barese: amante della festa di San Rocco, non disdegnerà un appuntamento con leghisti locali che hanno portato il partito a percentuali di rilievo nelle ultime politiche.

Niente grigliate per il vegano Lello Ciampolillo, senatore del M5S: il programma di oggi prevede spiaggia e bagni con gli amici a Gallipoli. Nel pomeriggio anche un incontro con gli attivisti locali e il portavoce Davide De Lucia, consigliere municipale.

Il deputato grillino Giuseppe Brescia, invece, rimarrà a Bari per festeggiare il terzo compleanno del figlio.

Carne alla brace e relax in campagna: questo il mood di Ubaldo Pagano, deputato e segretario provinciale barese del Pd, di stanza in una villa tra Castellana e Turi.

Otranto e mare (tempo permettendo): Raffaele Fitto, eurodeputato di Noi con l’Italia, si dividerà tra amici e famiglia, con una predilezione per le conversazioni sulla Juventus di Cr7 e la Champions da conquistare.