La politica pugliese ha mal di social: pochi post per Pd e Fi, boom del video di Salvini

BARI - La politica corre sui social? Non su quelli dei partiti pugliesi (ma Lega e M5S spiccano per attivismo). La versione digitale dell’attivismo segna il passo nelle giornate estive, nonostante la regione conservi una rilevante centralità con dossier nazionali come Ilva, Tap e Xylella.

Sulla pagina Facebook del coordinamento regionale di Forza Italia (1018 follower), il post del 13 agosto del senatore Vitali - una stilettata alla Lega per le scelte autonomiste nelle candidature in vista delle regionali in Basilicata e Abruzzo - registra solo 10 like, sei in più di quello con le dichiarazioni di Antonio Tajani contro il governo giallo-verde di due giorni prima. La pagina Forza Italia News Puglia è invece ferma al 6 novembre 2017, con l’esultanza per la vittoria in Sicilia. I vertici nazionali azzurri, intanto, hanno annunciato la formazione di un web team di esperti per accelerare la proiezione social delle iniziative berlusconiane: la task force sarà guidata dai parlamentari giornalisti Giorgio Mulè e Andrea Cangini (già direttori di Panorama e del Qn).

Notte fonda per la finestra social del Pd Puglia (più di 8mila follower): le comunicazioni sono ferme al 21 marzo scorso, con la manifestazione per la Giornata della Memoria antimafia e la foto di Antonio Decaro con Maurizio Martina (21 mi piace). Brilla invece l’account del gruppo Pd alla Regione (2250 seguaci): il video di Michele Emiliano (i cui profili personali hanno un seguito consolidato) a Nardò, con il sindaco di destra eretica Pippi Mellone, per illustrare il modello di accoglienza dei lavoratori stranieri stagionali, ha registrato ben 13500 visualizzazioni (ma solo 14 like); la mobilitazione contro il caporalato nel foggiano è salutata invece da solo sette pollici alzati.



Costantemente aggiornata la pagina regionale di Fratelli d’Italia (1800 follower), con il post del coordinatore Marcello Gemmato che esprime cordoglio dopo la tragedia in Liguria (ma la condivisione registra solo un like).

La Lega Puglia (1800 follower) ottiene invece ottimi risultati grazie alla condivisione del ministro dell’Interno: il video con il comizio di Matteo Salvini a Lesina sul Gargano ha ben 294mila visualizzazioni, e 35 mi piace sulla pagina del Carroccio locale.

Articolo 1 Liberi e Uguali Puglia, con circa 700 seguaci, ha una pagina Fb ferma al 4 dicembre scorso, con 15 mi piace e tre commenti: il cartello di Pietro Grasso paga in Puglia il risultato non esaltante alle politiche e le difficoltà nel progetto di costruzione del soggetto che unirà i bersaniani di Mdp e i vendoliani di Sinistra italiana.



C’è anche un rallentamento agostano nella produzione di post della pagina Movimento 5 stelle Puglia, con oltre 20mila follower: l’ultima pubblicazione riguarda la polemica con la giunta Emiliano sull’edilizia residenziale ed ha ben 160 condivisioni e 75 like, a conferma del primato nell’attivismo digitale dei grillini (primo partito in Puglia alle politiche). Numeri ben più risicati per Noi con l’Italia Regione Puglia (1800 follower): la nota di Ignazio Zullo del 10 agosto ha solo 7 like, un commento e 4 condivisioni. La pagina del partito regionale, invece, è ferma al 25 maggio scorso, con il video di Raffaele Fitto a Brindisi a sostegno del candidato sindaco Massimo Ciullo. Tra i partiti minori sono molto attivi Casapound Italia, che sulla pagina della Bat (2900 follower) posta ogni giorno articoli de Il Primato Nazionale, il quotidiano sovranista diretto da Adriano Scianca, e Potere al Popolo Bari (1343 follower), con quattro post agostani che riservano grande attenzione al tema dell’immigrazione e dei diritti dei lavoratori stranieri dopo gli incidenti nel Foggiano.