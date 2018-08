«Ero a 100mt dal ponte che si sbriciolava, io miracolato», parla un sopravvissuto

«Siamo miracolati». Le voci di chi è sopravvissuto al crollo del ponte Morandi a Genova sono ancora piene di terrore, ma anche di felicità per lo scampato pericolo. Un uomo ha raccontato: «Ero in macchina a 100 metri dal punto del crollo quando ho sentito tremare la strada sotto di me, e allora mi sono spostato sulla corsia di sinistra. Ma non so dire perché l’ho fatto, l’ho fatto e basta. Poi ho visto il ponte che si sbriciolava. Sono sceso dalla macchina e mi sono messo a correre più che potevo, non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Mi rendo conto adesso di cosa ho scampato. La strada dondolava tutta, io sono scappato, urlavo di correre e tutti scappavano». L'uomo si rende conto di essere stato miracolato, e ha paura a chiedere quante sono le vittime. Il bilancio è ancora fermo a 35, il numero purtroppo è destinato a salire.