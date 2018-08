Romano: «Gruppo Leu in Regione? Per ora è un'ipotesi letteraria»

BARI - Continua la discussione sulla nascita del gruppo di Liberi e Uguali in Regione Puglia. Da settembre, infatti, i consiglieri Cosimo Borraccino (Sinistra italiana) ed Ernesto Abaterusso (Mdp) proveranno ad armonizzare le proprie decisioni in Consiglio Regionale e a costruire un presidio stabile del «cartello», e futuro partito, guidato da Pietro Grasso. Per raggiungere l’obiettivo, però, sono necessari tre consiglieri e, dunque, è imperativo reclutare un’altra unità. Molti i nomi sul tavolo - dall’assessore Sebastiano Leo al consigliere Mimmo Santorsola - anche se una naturale valutazione politica porterebbe in primis al salentino Pino Romano, consigliere in quota Articolo 1-Mdp.

Romano la nascita del gruppo di Leu in Regione potrebbe diventare, da settembre, più di una ipotesi. Lei sarebbe disposto a farne parte?

«Da quello che leggo e dalle iniziative politiche in essere, mi sembra più una ipotesi da letteratura che un fatto concreto»

Qual è il nodo?

«Il discrimine rimane il giudizio sulla giunta Emiliano. Leu nascerebbe collocandosi all’opposizione dell’attuale governo regionale. E questo, a mio giudizio, sarebbe un errore».

I consiglieri Cosimo Borraccino (Si) ed Ernesto Abaterusso (Mdp), hanno lasciato intendere la possibilità di una convivenza nonostante la diversità di vedute. L’idea della convince?

«Sarebbe solo un pasticcio».

Niente «armonizzazione», dunque?

«Prenda il caso del voto dell’assestamento di bilancio che mi ha visto rientrare da un periodo di riabilitazione per un senso di coerenza verso gli elettori del 2015. Ebbene, se non ricordo male, il collega Borraccino non ha votato la variazione. Insomma, un cammino comune rischia di essere troppo complesso».

E allora qual è la prospettiva che immagina?

«Occorre che il centrosinistra tutto passi dalla pars destruens a quella construens. Proverò a dare il mio contributo concentrandomi soprattutto sulle cose da fare. La Puglia può essere, come in passato un laboratorio politico. Ma, ripeto, dobbiamo lavorare nella direzione dell’unità».

I sondaggi però, almeno in questa fase, sembrano penalizzare pesantemente le forze di sinistra...

«Ho percettibili segnali che la politica voglia mettersi in cammino. E la fase politica che si è aperta dopo la nascita del governo gialloverde merita una riflessione che risulterebbe stretta se posta solo alla prova dei numeri. Andrei oltre. Gli elettori ci dicono che occorre cambiare».

Infine, consigliere, è favorevole alle primarie regionali per selezionare il candidato governatore?

«Non me la sento di escludere, per il futuro, qualsiasi percorso, anche quello di consultazioni primarie per superare gli steccati di appartenenza e allargare lealmente il campo politico. La condizione è che il passaggio sia letto in questa chiave».