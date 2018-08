Tragedia sfiorata in autostrada: due anziani in viaggio contromano, salvati dalla Polstrada

Poteva finire in tragedia l'avventura di due anziani di Carovigno (Br), ultrasettantenni, che nei giorni scorsi mentre viaggiavano verso Milano, hanno imboccato contromano un tratto di autostrada tra San Severo e Cerignola. La disgrazia è stata evitata grazie a una brillante operazione di una pattuglia della polizia stradale di Foggia (sottosezione autostradale). Dopo aver ricevuto una segnalazione radio, gli agenti sono prima usciti dall'autostrada, poi si sono reimmessi all'altezza del casello di Foggia Sud - Zona Industriale, per rallentare il traffico che scorreva in direzione contraria all'auto dei due anziani. Avvistata poi la macchina che viaggiava contromano, nella corsia di sorpasso, un agente è sceso dalla volante e ha bloccato la vettura, che era piena di bagagli. Il poliziotto si è messo alla guida dell'auto, l'ha riposizionata nel senso di marcia corretto e ha condotto la coppia di anziani negli uffici della Polstrada. La conducente, apparsa subito in stato confusionale, è stata dichiarata non idonea alla guida, mentre è emerso che il trasportato soffre di una grave patologia invalidante e non è in grado di camminare. I due erano usciti per sbaglio dall'autostrada al casello di Foggia ed erano rientrati, ma nella corsia sbagliata. Non avendo parenti o amici che li accompagnassero, hanno deciso di continuare il loro viaggio con un autista.