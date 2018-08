Bari, «scompare» l'aereo rumeno:a rischio le vacanze in Grecia

BARI - Un volo di sola andata, ma vuoto. Un’immagine evocativa per raccontare il «bizzarro» caso dell’Aviro Air, una compagnia charter rumena con sede a Bucarest, operativa dal 2015 in Puglia e Campania, che permette di raggiungere, a prezzi vantaggiosi, alcune delle mete più ambite dell’estate 2018, come Corfù, Zante e Cefalonia. Ieri mattina, alle 6.50, come conferma il tracking online di Flightradar, l’unico velivolo che risulta assegnato al vettore è partito vuoto alla volta della capitale della Romania e i voli da e in partenza per la Grecia sono stati cancellati. Centinaia di pugliesi rischiano ora di vedere andare in fumo le tanto sognate vacanze in Grecia perché del vettore aereo non si hanno notizie, sembra essersi dissolto ne nulla. Sono molti i turisti che si sono rivolti ai vari tour operator vedendo in pericolo il loro viaggio programmato anche il giorno di Ferragosto e scarseggiano quindi altre soluzioni di viaggio.

