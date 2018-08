Far-west a Porto Cesareo, due sparatorie in poche ore, nessun ferito

Due sparatorie a poche ore di distanza l'una dall'altra hanno scosso la domenica di Porto Cesareo (Le). Dopo una rissa scoppiata all'interno del locale "Le Darsene", è stato sparato un colpo di pistola all'esterno, fortunatamente senza danni. I motivi dei disordini sono ancora da chiarire: mentre due clienti erano seduti a cena, altri tre sarebbero entrati cominciando a litigare con la coppia. I due avrebbero smesso di mangiare per inseguire i tre fuori dal ristorante, e durante la lite qualcuno ha estratto una pistola e sparato un colpo in aria. I cinque, preoccupati per l'arrivo delle forze dell'ordine, si sono dileguati immediatamente, e sono ancora ricercati. La coppia che cenava non ha pagato neanche il conto. La polizia ha trovato anche due proiettili inesplosi.

Non è stato, tuttavia, l'unico episodio avvenuto ieri nella ridente località ionica. Un 41enne di Leverano, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di sostanze stupefacenti, è stato arrestato per tentato duplice omicidio volontario aggravato, detenzione e porto abusivo di arma clandestina. Ieri pomeriggio si è presentato davanti all'abitazione del cugino 59enne di Leverano, sostenendo che quest'ultimo gli avesse rubato delle canne da pesca e dell'altro materiale. La discussione è sfociata in una lite, davanti a un'altra persona che si trovava sul posto: il 41enne, al culmine dello scontro, ha estratto una pistola semiautomatica e sparato otto colpi ad altezza uomo. Si è poi allontanato a bordo della sua auto, una Fiat Ulisse. La polizia, allertata immediatamente, è riuscita a rintracciarlo a Leverano: aveva nascosto l'arma in un anfratto del terrazzo. Dalle indagini è poi emerso che l'aggressore e la vittima erano in contrasto per ragioni economiche.



Al momento, però, la loro identità resta nel mistero. Non essendo clienti del ristorante (questo completamente estraneo ai fatti), sarà piuttosto complesso per gli inquirenti risalire ai responsabili. Questi ultimi, secondo uno dei pochi elementi a disposizione, avevano però accento locale. Potrebbero essere dunque le videocamere a fornire maggiori indizi. Non ve ne sono nelle immediate vicinanze, ma i militari dell’Arma stanno cercando gli “occhi” elettronici installati eventualmente all’esterno di abitazioni private delle vie adiacenti.

Gli agenti sono stati avvertiti da una telefonata che segnalava numerosi colpi di pistola, ma quando sono giunti sul posto l’uomo era ormai fuggito. Dopo i rilievi della polizia Scientifica sono partite le ricerche dell’aggressore che è stato rintracciato a Leverano. Nel corso della perquisizione della sua abitazione è stata ritrovata, in un anfratto del terrazzo, l'arma usata per l’aggressione, una Beretta (9x21 mod. 98 FS) con matricola abrasa.