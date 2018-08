Il destino del Bari legato a doppio filo a quello dell’intero calcio italiano. In ogni caso, oggi sarà una tappa importante per il futuro del club biancorosso. La Lega di serie B è pronta a presentare i calendari a Milano, con il format a 19 squadre ed il blocco dei ripescaggi: sullo sfondo, però, si attende un intervento della Figc che avalli la decisione assembleare del secondo torneo nazionale oppure stoppi perentoriamente la procedura riportando l’ordinamento del torneo alla tradizionale formula a 22 compagini.

Una B in formato ridotto farebbe saltare l’ascesa di tre formazioni dalla C che quindi si ritroverebbe dalle attuali 56 squadre a 59, con un solo posto teoricamente utile a completare il format a 60. Una prospettiva che ridurrebbe drasticamente le speranze biancorosse di conservare il professionismo, rendendo la serie D un’ineluttabile realtà. In caso, contrario il nuovo corso targato Aurelio De Laurentiis continuerebbe a tentare una soluzione per l’ammissione in serie C.

Per ora l'unica data certa è l'incontro di Coppa Italia con il Bitonto fissato, da calendario, il prossimo 26 agosto. Data che De Laurentiis ha chiesto di posticipare in virtù della situazione del club ancora in fase di organizzazione. Entro il 20 dovrebbe essere pronto lo staff tecnico.