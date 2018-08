Rete, fogna e depuratori, Aqp approva progetti per 1,3 miliardi

BARI . «Con 1,384 miliardi di euro da investire nel consolidamento e potenziamento del sistema idrico pugliese, fino al 2024, Aqp rinnova il suo impegno verso la comunità servita, confermandosi realtà solida e volano di crescita economica». Lo ha detto il presidente dell’Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia, commentando la recente approvazione da parte dell’Autorità Idrica Pugliese del nuovo programma degli interventi.

«Dedicheremo le nostre migliori energie al potenziamento della rete idrica (488 mln), della rete fognaria (365 mln), del sistema dei dei depuratori (346 mln), senza dimenticare il tema delle perdite, 155 mln entro il 2024 ed ulteriori 291 fino al 2029». «Già nel 2017 - prosegue - gli investimenti sono risultati in linea con le migliori esperienze delle utility italiane. L’azienda, oggi, è fortemente impegnata ad incrementare ulteriormente il valore degli investimenti secondo le priorità condivise con AIP». Ringraziando il dg De Sanctis, Di Cagno Abbrescia sottolinea «il valore delle gare avviate nel primo semestre 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente , che è stato superiore di oltre il 60% e del 600% rispetto al 2016. Analogamente nello stesso periodo il valore degli ordini è più che raddoppiato». «Anche sotto il profilo finanziario - prosegue - la solidità di Aqp è confermata dalla recente stipula di un finanziamento della Bei per 200 milioni di Euro che pone l’azienda in ampi margini di sicurezza».

Sul fronte delle tariffe - conclude il Presidente di Aqp - «ancorché la loro determinazione non spetti a noi, confermiamo tutto il nostro impegno nel garantire i più alti standard di qualità e adeguati livelli di investimento cercando di sfruttare le opportunità dei finanziamenti pubblici».