Milleproroghe, governo blocca fondi per il bando «Periferie» in Puglia e Basilicata

Anci Puglia esprime «forte dissenso e seria preoccupazione sull' emendamento presentato dal Governo al Decreto milleproroghe, che blocca fino al 2020 la copertura finanziaria di ben 96 progetti cantierabili del bando Periferie». «Inaccettabile e gravissimo l’emendamento del Governo - ha commentato il presidente Anci Puglia, Domenico Vitto - che di fatto revoca la copertura finanziaria su investimenti programmati per opere necessarie e strategiche di riqualificazione urbana, che i Comuni interessati hanno già approvato, finanziato e avviato». «E' evidente - ha aggiunto - che questo avrà un forte impatto negativo, danno e beffa per le comunità e per i territori che saranno gravemente penalizzati dal provvedimento». «Condividiamo la battaglia del presidente nazionale Antonio Decaro e sosteniamo con forza ogni forma di protesta civile, affinché - aggiunge - l’emendamento approvato in Senato venga definitivamente stralciato alla Camera. Bisogna immediatamente dare corso ai progetti avviati, è fondamentale realizzare questa opportunità di rilancio economico, infrastrutturale, sociale e culturale, soprattutto per il meridione». «Il Governo - conclude - trovi immediatamente soluzione, dia un segnale di credibilità e affidabilità istituzionale, mantenga gli impegni assunti nelle convenzioni ed eviti assurdi contenziosi con i Comuni».

«Bloccando il trasferimento di risorse già stanziate in favore dei comuni, previste al fine di riqualificare le periferie, il governo mortifica e mette in seria difficoltà i sindaci, specialmente delle regioni meridionali». Lo afferma in una nota il responsabile del dipartimento Enti locali Puglia di Forza Italia, Michele Simone.

«In questo modo viene a mancare qualsiasi forma di leale e concreta sinergia tra le istituzioni - aggiunge - e gli amministratori locali si troveranno di punto in bianco a dover far fronte a nuove urgenze di carattere economico e sociale». «Siamo dinanzi all’ennesima dimostrazione dei raggiri messi in atto da quello che voleva porsi come il governo del cambiamento e che invece, come confermano le parole della sottosegretaria Castelli, anche in questa occasione non fa che venire meno alla parola data. Il blocco dello stanziamento è un vero e proprio furto ai danni delle nostre città e delle nostre periferie e l'esecutivo non ha saputo far meglio che prendere in giro milioni di italiani».

Stesso problema anche in Basilicata. «Il primo regalo del governo Salvini-Di Maio alla Basilicata è indigesto e consiste nel privare le città di Potenza e Matera di ingenti risorse per la riqualificazione urbana». Lo sostiene il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza, riferendosi al decreto Milleproroghe. «È - aggiunge Speranza - un atto scellerato. Mi opporrò alla Camera dei Deputati con ogni energia a questa scelta che - conclude - penalizza ingiustamente il nostro territorio»