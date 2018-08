Fincantieri e Mer Mec rilevano Vitrociset: accordo pronto per l’ufficializzazione

BARI - Fincantieri e Mer Mec, società del gruppo Angel, hanno firmato un accordo per l’acquisizione congiunta e paritaria del 98,54% di Vitrociset, che opera in attività di addestramento e supporto in ambito ICT nei mercati difesa e sicurezza, e in logistica, trasporti e spazio. Fincantieri è fra i leader mondiali nella navalmeccanica, Mer Mec è invece leader mondiale dei treni di misura e sistemi di sicurezza - società del gruppo Angel di Vito Pertosa, high-tech che progetta e sviluppa soluzioni ad alta tecnologia per i settori Aviation, Spazio, Trasporto, Survey e Internet delle cose.

Vitrociset è attiva in progettazione sistemi di automazione, comando e controllo, nelle attività di test, simulazione e training e nello sviluppo di sistemi sicurezza e distribuzione dati attraverso tre Business Unit. La società si rivolge a mercati fortemente competitivi ed estremamente diversificati e serve vari clienti istituzionali, corporate ed enti governativi, fra cui Ministero Difesa,Esercito Italiano, Nato Support Agency, Agenzia Spaziale Europea e Lockheed Martin. Occupa circa 800 dipendenti e ha realizzato nel 2017 ricavi per 163 milioni euro, previsti in crescita nel 2018. Il closing sarà soggetto alle consuete condizioni per questo tipo di operazioni e al mancato esercizio del Governo italiano della golden power.