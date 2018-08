Torre dell'Orso vince Bandiera Blu Legambiente La festa con Claudio Prima e i musicisti africani

Il mare di Torre dell'Orso anche per il 2018 si conferma vincitore della Bandiera Blu di Legambiente, e lunedì 6 agosto, alle 20.30, torna la "Notte Blu", nell'anfiteatro della località balneare.

L'appuntamento, che si colloca nella rassegna di eventi Blufestival organizzata dal Comune di Melendugno per la stagione estiva, prevede la cerimonia di consegna dell'ambito e prestigioso riconoscimento che viene conferito a quelle località che dimostrano di rispettare parametri precisi come l'educazione ambientale, la presenza di servizi per i turisti e, naturalmente, la purezza e la qualità delle acque. La Bandiera Blu viene assegnata per il nono anno alle marine melendugnesi: saranno le ginnaste della Scuola ASD Synergie a consegnarla nelle mani del Sindaco Marco Potì con una coreografia creata per l'occasione, mentre la Bandiera Blu di Approdo Turistico, che premia i porticcioli più attrezzati con i servizi conformi, pontili e moli per diportisti, sarà consegnata a San Foca SPA. La Bandiera Verde Eco-School, infine, andrà all'Istituto Comprensivo Rina Durante per la promozione della sostenibilità mediante l'educazione ambientale e la gestione ecologica dell'edificio scolastico.

La cornice dell'Anfiteatro ospiterà nella stessa serata anche il Premio Acqua Mater, un riconoscimento istituito dall'Amministrazione Comunale al fine di valorizzare le realtà associative e imprenditoriali del territorio che si spendono per uno sviluppo etico e sostenibile.

La serata di premiazione si concluderà con il concerto di Claudio Prima, ideatore di numerosi progetti di indagine sulle musiche di confine che quest'anno porterà a Torre dell'Orso il suo "Tukrè", ricerca e dialogo musicale fra Salento e Centro Africa che porta in scena due musicisti africani Meissa Ndiaje dal Senegal e Somie Murigu dal Kenia, da tempo residenti nel Salento, e due musicisti salentini, oltre a Claudio Prima, Morris Pellizzari e Giuseppe Spedicato. Ingresso libero.