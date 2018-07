Battiti Live 2018, gran finale a Bari: applausi per Malgioglio e Irama

BARI - Battiti Live 2018 ha chiuso i battenti con il gran finale a Bari, per la prima volta sul palco allestito sul molo San Nicola. Lo show musicale itinerante di Radio Norba, che quest’anno ha fatto tappa a Ostuni, Lecce, Andria e Melfi, si è concluso nel capoluogo pugliese, con ospiti di gran livello, tra cui l’acclamatissimo Cristiano Malgioglio, idolo di tutte le età, e i beniamini di Amici, il vincitore Irama, Biondo, Thomas. Organizzazione davvero impeccabile per l’ultima serata di Battiti (dal backstage era possibile anche vedere la luminosa torre panoramica sul lungomare), condotta come di consueto da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci, in un vestito corto di paillettes, e la giovane youtuber Mariasole Pollio, sempre più a suo agio sul palco.

Il gran finale dello show di Radio Norba si è aperto con il trio formato da Elodie (sempre bellissima, in jeans, tacchi rossi e bustino scozzese), Michele Bravi e Guè Pequeno, e la loro hit estiva “Nero Bali”. Subito dopo il vincitore di Amici, Irama, applauditissimo con la sua “Nera”, che cantano grandi e piccini anche nel backstage, e “Voglio solo te”. La serata è proseguita con una star del gossip, Cristiano Malgioglio, che ha presentato il suo successo - acclamatissimo - “Mi sono innamorato di tuo marito”. Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici è salito sul palco anche Biondo, con “Roof Garden” e “Deja-Vu”, singolo per cui è stato premiato con il disco d’oro. Dopo l’incursione comica di Andrea Pucci, è stato il turno del duo composto dal cantante indie romano Carl Brave e di Francesca Michielin, con “Fotografia”, per l’occasione ‘orfani’ di Fabri Fibra. La giovane vincitrice della quinta edizione di X Factor ha proposto anche il suo singolo estivo, “Tropicale”.

Uno dei momenti più attesi e apprezzati è stato indubbiamente quello che ha visto protagonista J-Ax, che da poco ha annunciato la conclusione del suo sodalizio artistico con Fedez. Lo “zio” del rap italiano ha cantato un medley di suoi successi, “Intro” (con quel verso profetico “Ricominciare da meno di zero”), “Spirale Ovale”, “Domani Smetto”, “Maria Salvador”, e ha definito Battiti Live una sua ‘seconda casa’. Dopo di lui nuovamente Malgioglio, questa volta sul palco con lo speaker radiofonico Fernando Proce per presentare il singolo estivo “Danzando”. E poi i The Kolors, che hanno proposto la hit “Come le onde”, il brano con cui hanno partecipato all’ultimo festival di Sanremo, “Frida (Mai Mai Mai)”, e il loro primo singolo, “Everytime”.

Un bel ritorno sul palco del Battiti Live è stato quello di Mihail, con la sua “Who you are”, che era già stato sul palco della tappa di Lecce.

I Negrita si sono esibiti con il loro ultimo singolo “Non torneranno più”, tratto dall’album Desert Yacht Club, uscito lo scorso marzo, e con le ormai storiche “Rotolando verso Sud” e “Gioia Infinita”. Guè Pequeno è poi tornato sul palco con “Lungomare Latino”, Michele Bravi con “Il Diario degli Errori” ed Elodie con “Amore Avrai”. Applauditissimo anche il giovane Thomas, reduce da Amici 16, con la sua “Non te ne vai mai”. Gran finale con Le Vibrazioni: “Amore zen”, “Così sbagliato” e “Vieni da me”. Appuntamento al 2019!!!