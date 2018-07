Calerà questa sera a Bari il sipario dell’edizione n. 16 del Radionorba Battiti Live. Dopo le quattro tappe a Ostuni, Lecce, Andria e Melfi, seguite da decine di migliaia di spettatori nelle piazze e da centinaia di migliaia di persone tra tv, radio e social sui mezzi del gruppo Norba, la festa per il gran finale verrà celebrata a Bari, dalle 21 sul molo San Nicola. «Uno dei grandi obiettivi di Battiti è sempre stato la promozione del territorio - sottolinea Marco Montrone, presidente di Radionorba - Bari ha tanti luoghi da mostrare e il molo San Nicola è certamente uno dei più caratteristici della città. L’ultima tappa porta con sé sempre emozioni contrastanti, ma siamo molto felici di poter chiudere proprio a Bari, una cornice prestigiosa per un tour che ha lasciato ancora una volta il segno, dimostrandosi all’altezza delle aspettative».

Di alto livello il programma allestito per la serata barese Bari è stato allestito un programma di altissimo livello, che trova uno dei suoi punti di forza innanzitutto in Mihail artista eclettico e geniale che arriva dalla Russia e che è conosciuto in tutto il mondo grazie a Who You Are, un brano che in Italia è stato certificato disco d’oro, che è nella top 10 in tutta Europa da marzo scorso.

Fra i talenti, il più atteso è senza dubbio il trionfatore dell’ultima edizione di Amici, Irama; il suo album Plume è già doppio disco di platino, mentre il singolo Nera è tra i più ascoltati e scaricati di quest’estate. Ma non sarà l’unico ex allievo della scuola di Amici. Ci sarà infatti anche il rapper Biondo, che col suo singolo Roof garden dall’album Dejavu, promette di far ballare e cantare tutta la piazza. E ancora da Amici della passata edizione arriva Thomas. Altro talento sul palco del molo San Nicola, ma in questo caso da X-Factor, è Enrico Nigiotti, che a Battiti proporrà Nel silenzio di mille parole.

Punti fermi della musica italiana, faranno coppia sul palco di Battiti, Elodie e Michele Bravi, autori di una delle canzoni destinate a competere fino all’ultimo ascolto per il titolo di tormentone dell’estate 2018: Nero Bali (che stasera probabilmente sarà trasformata in Nero Bari), un fresco e divertente brano estivo che vede la collaborazione di un grande rapper, Gué Pequeno, anche lui atteso sul palco di Radionorba. I tre artisti canteranno insieme, ma anche singolarmente i loro ultimi successi.

Protagonisti di un altro tormentone estivo, in scena anche Francesca Michielin e Carl Brave che con Fabri Fibra hanno firmato Fotografia. I The Kolors, invece, porteranno sul palco di Battiti la loro prima canzone in italiano, Frida (mai, mai, mai) e, soprattutto, Come le onde, che vede la collaborazione di J-Ax, che è tra i nomi più attesi della tappa finale del Radionorba Battiti Live. Il più famoso tra i rapper italiani sta festeggiando i suoi primi 25 anni di carriera e dopo una lunga serie di fortunate collaborazioni, sta per tornare con un disco tutto suo, non prima però di un tour che sta già facendo registrare il tutto esaurito dappertutto.

Nel cast di Battiti a Bari ci sarà anche un amatissimo personaggio della tv, tra i più grandi autori della musica italiana, Cristiano Malgioglio, che ha firmato autentici capolavori, come Ancora ancora ancora di Mina, Gelato al cioccolato di Pupo, Forte forte forte di Raffaella Carrà e altre centinaia di canzoni.

E poi due delle più importanti formazioni della musica italiana, Le Vibrazioni e Negrita. La band guidata da Francesco Sarcina ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Così sbagliato e attualmente è in radio con Amore Zen, mentre i Negrita sono in rotazione radiofonica con Non torneranno più.

Infine, ma non certo per ultimo, il più famoso dj italiano, Gabry Ponte, ospite fisso del Radionorba Battiti Live 2018, e al quale con ogni probabilità sarà affidata la gran chiusura per trasformerà il lungomare di Bari in un’autentica discoteca all’aperto.

Lo spettacolo verrà anche trasmesso in diretta su Telenorba e RadionorbaTv, oppure in radio sulle frequenze di Radionorba o ancora su internet, in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it. Italia Uno trasmetterà la prima tappa, quella di Ostuni, il 2 agosto e a ruota tutte le altre, fino al 30 agosto, quando invece andrà in onda la tappa di Bari. La regia televisiva è firmata da Giovanni Caccamo.

Lo show, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci e che vede la partecipazione del ballerino di Amici Bryan Ramirez nel corpo di ballo e della webstar Mariasole Pollio come inviata dalla piazza, inizierà alle 21 circa, ma le attività partiranno sin dal primo pomeriggio.