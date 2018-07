Maturità, la carica dei 100 e lode! La tua foto sulla Gazzetta

La Puglia è stata la prima regione in Italia per numeri di studenti che si sono diplomati con la lode. Per omaggiare questi ragazzi superbravi, la Gazzetta del Mezzogiorno, come di consueto, dedica uno spazio sull'edizione cartacea a con tanto di foto e un breve testo in cui i ragazzi raccontano le propria ambizioni e descrivono un po' se stessi. Tale servizio è riservato agli studenti maturati di tutte le province di Puglia e Basilicata.

Quindi, se hai superato l'esame di maturità con il massimo dei voti, invia una tua foto, il tuo indirizzo e numero di telefono (che non saranno pubblicati), il nome della scuola e rispondi ai seguenti quesiti:

1) Cosa vuoi fare da grande? Proseguire gli studi o cercare lavoro? In entrambi i casi, dove?

2) Hai pensato di cambiare città? Perchè?

3) Qual è l'ultimo libro che hai letto?

4) Pratichi qualche sport?

5) Qual è il tuo sogno nel cassetto?

Se sei residente in provincia di BARI, invia la mail a cronaca.bari@gazzettamezzogiorno.it indicando nell'oggetto "Rubrica carica dei cento" allegando la foto e le risposte alle domande. Se risiedete in altre province, inviate il tutto ai seguenti indirizzi mail INDICANDO SEMPRE NELL'OGGETTO "Rubrica carica dei cento":

BRINDISI - redazione.brindisi@gazzettamezzogiorno.it

TARANTO - redazione.taranto@gazzettamezzogiorno.it

LECCE - redazione.lecce@gazzettamezzogiorno.it

BAT - redazione.barletta@gazzettamezzogiorno.it

FOGGIA - redazione.foggia@gazzettamezzogiorno.it

POTENZA - redazione.potenza@gazzettamezzogiorno.it

MATERA - redazione.matera@gazzettamezzogiorno.it

Vedi alcuni esempi