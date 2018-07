Addio a Sergio Marchionne: 15 minuti di stop in tutti gli stabilimenti Fca

Addio a Sergio Marchionne. Il manager è morto a Zurigo, nella clinica dove era ricoverato da fine giugno. Accanto a lui la compagna Manuela Battezzato e i figli Alessio e Tyler. «E' accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato», ha detto John Elkann, presidente di Exor, la holding della famiglia, annunciando la morte dell'ex amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne. «Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro dell'esempio che ci ha lasciato, coltivare quei valori di umanità, responsabilità e apertura mentale di cui è sempre stato il più convinto promotore».

In segno di lutto tutti gli stabilimenti di Fca hanno fermato l’attività per quindici minuti per omaggiare il manager appena scomparso. Le attività sono state cessate anche nello stabilimento di Melfi (Potenza), dove si producono Jeep Renegade e 500X. La fermata, annunciata dalla sirena, verrà ripetuta anche per il turno centrale, che comincerà alle 14.30, e per il turno di

stasera, dalle 22.30.