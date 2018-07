Incendi in Grecia, 60 morti. Turisti in fuga: tra loro D'Ambrosio, ex sindaco di Santeramo

BARI - Almeno 60 persone sono morte in due grandi incendi che si sono sviluppati lunedì nella regione di Atene, in Grecia, secondo fonti citate dalle principali agenzie di stampa internazionali. Gli incendi hanno interessato i boschi sia a nord-est che a ovest della città, ma il principale è quello che è cominciato nella zona della località costiera di Mati, una ventina di chilometri a nord est della capitale.

«Nei giorni scorsi ero stato a Mati e lì ho visto diversi italiani. Ad Atene ci sono nostri connazionali ovunque, ma non so altro. Il nostro gruppo, che ha visitato l’Attica nei giorni scorsi, è rimasto comunque incolume. Dopo aver soppresso un volo per Bari previsto ieri sera, ci hanno trasferiti ieri notte in un albergo, con due pullman, dall’aeroporto alla periferia di Atene». Lo ha detto Michele D’Ambrosio, ex sindaco di Santeramo (Bari), che si trova con altri italiani in vacanza ad Atene, dove in queste ore sono morte decine di persone a causa degli incendi.