Un vero e proprio ciclone politico si abbatte sul ministro dello Svilippo economico, e vicepremier, Luigi Di Maio dopo la ventilata ipotesi di un annullamento della gara alla luce di un parere dell'Anac, l'Autorità anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone. Lo stesso Cantone, in una intervista al Corriere della Sera ci ha tenuto a precisare la posizione dell'Autorità chiarendo che ha espresso solo alcune osservazioni fermo restando ogni scelta da parte del Governo, quindi sottraendo eventuali «alibi». Ad innescare tutto questo era stato il Governatore Michele Emiliano con una lettera inviata a Di Maio nella quale denunciava alcune presunte illegittimità: dopo tale atto, il ministro dello Sviluppo economico, oltre ad aver pubblicato la lettera, ha girato il tutto all'Anac che dopo sei giorni ha fatto conoscere le sue osservazioni senza entrare nel merito delle decisioni assunte.

MARTINA (PD): BASTA A PROPAGANDA - Perr il segretario del Pd, Maurizio Martina, intervenuto a Gallipoli in occasione del festival dei giovani del Pd «Bisogna dare una parola di certezza ai lavoratori, ai cittadini e alla città di Taranto. Il governo la smetta con la propaganda, spot, dichiarazioni che non si traducono in fatti. Ora devono prendere delle decisioni con serietà, devono dire chiaramente cosa vogliano fare per salvaguardare l’occupazione, la salute, il territorio. La smettano - ha aggiunto Martina - di giocare alla propaganda e all’annuncio perché non hanno più tempo, perché adesso sono passati dall’opposizione al governo, e quando si è al governo si hanno mille responsabilità in più».

CARFAGNA (FI): GRAVI CONSEGUENZE PER I LAVORATORI - Per Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia«Annullare la gara sull'Ilva sarebbe una scelta nelle facoltà del ministro, ma dalle conseguenze drammatiche per i lavoratori e per l’economia del Meridione e dell’Italia intera. Strumentalizzare le osservazioni di Raffaele Cantone sulle modalità di espletamento della gara, che per lo stesso presidente dell’Anac non va annullata, ha un solo scopo per il "superministro» Luigi Di Maio: trovare un appiglio per non decidere e per rimandare una scelta politica che il M5S non è in grado di assumere, dopo aver passato anni e la recente campagna elettorale a promettere la chiusura o una fantomatica trasformazione dell’acciaieria in parco giochi. Pur di non spaccare il Movimento e smentire Beppe Grillo, il ministro gioca sulla pelle di 14mila lavoratori e sulle tasche dei contribuenti italiani, che si troverebbero a pagare le penali e le perdite attuali della società».

CARRARA: MIGLIAIA SENZA LAVORO - L’Ilva perde 30 milioni di euro al mese, annullando la gara si dovrebbero pagare anche penali salate e migliaia di famiglie resterebbero senza lavoro. L'annullamento della gara sarebbe pertanto un atto irresponsabile, una follia sulla pelle di migliaia di lavoratori. Un ministro incompetente sta rischiando di far sparire una delle maggiori realtà produttive del Sud, che dà lavoro, con l’indotto, a circa 20mila persone. Ecco dove ci sta portando il pauperismo dei grillini: più povertà e più disoccupazione». Lo afferma Maurizio Carrara, responsabile Industria di Forza Italia alla Camera.