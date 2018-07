Bari calcio verso il fallimento: Giancaspro propone pagherò su se stesso e Paparesta pignorato

BARI - La lunga notte del Bari calcio. Decine di migliaia di tifosi con il fiato sospeso, una città che ha davanti agli occhi una sola parola: fallimento. La storia del Bari sembra ormai giunta ai titoli di coda. Il lungo cda, rinviato più volte ieri, martedì, e iniziato alle 22.30, si è concluso a notte inoltrata con un esito che non sembra promettere nulla di buono. Il nodo erano i 4,5 milioni della ricapitalizzazione sia da parte del socio di maggioranza, l'attuale presidente Cosmo Giancarlo, sia d parte di quello di minoranza, Gianluca Paparesta che ieri con un post si è fatto ufficialmente da parte annunciando anche il disinteresse della (riferita) cordata disponibile a condividere il, progetto di un nuovo Bari. Quest'ultimo, come la Gazzetta pubblica nell'edizione in edicola, ha versato 28mila euro corrispondenti al suo 0,66% ma è stato oggetto di un pignoramento da parte di Equitalia (come riferisce la Gazzetta oggi in edicola). Giancaspro, invece, vuole coprire i 4,5 milioni della ricapitalizzazione conferendo crediti vantati nei confronti di società partecipate dalla sua Kreare Impresa. Al posto del denaro liquido, ha in sostanza proposto di girare un «pagherò» verso se stesso

Una situazione poco chiara perché per la ricapitalizzazione, dunque per l'iscrizione al campionato, servono soldi freschi e non magheggi di carte. Il sindaco Decaro, nella giornata di ieri, ha contattato imprenditori nel tentativo di riavviare l'esperienza e ripartire da zero. Ma l'attuale situazione di poca chiarezza e soprattutto di un socio di maggioranza che, seppur disposto a cedere una parte della maggioranza, intenderebbe conservare almeno un terzo dell'azionariato, spaventa chiunque deve mettere sul piatto i proprio soldi. Intanto le lancette dell'orologio scorrono inesorabilmente e il Bari sembra ormai avviarsi verso il fallimento. La giornata decisiva dovrebbe essere oggi. Senza un versamento concreto, per il Bari si apriranno le porte del fallimento e la ripartenza da zero, ovvero dalla serie D con il titolo nelle mani del sindaco della città. Finirebbe così un sogno, quel sogno che nell'inno del Bari ha animato intere generazioni.