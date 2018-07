Locus Festival, a sorpresa arriva Ben Harper

LOCOROTONDO - Il 'Locus festival' di Locorotondo ospiterà, il 9 agosto nella Mavu Masseria, il primo concerto della tournee europea del cantante chitarrista Ben Harper, musicista che, secondo i critici, incarna il «claim cultural weaves» (intrecci culturali) della musica contemporanea. Il Locus festival è giunto alla 14/a edizione.

A partire dal suo album d’esordio del 1994, Welcome To The Cruel World (Virgin Records), Harper ha iniziato la sua carriera con una serie di otto album in studio nei primi 15 anni. Questa lunga serie di lavori ha gli ha consentito - sottolineano gli organizzatori dell’evento - «di affermarsi come un cantautore straordinariamente prolifico, oltre che un performer capace di spaziare tra più generi: blues, folk, soul, reggae, rock incontrano la sua inedita abilità nel miscelare testi personali con tematiche politiche». Oltre il pubblico anche la critica lo ama: la rivista Rolling Stone ha acclamato i suoi pezzi come "gioielli di unico e squisitamente tenero rock&roll», Entertainment Weekly ha elogiato la sua profondità e Billboard ha scritto che «la sua musica ci ricorda la bellezza e la potenza della semplicità».