Bari, oggi il giorno della «finale» tra Giancaspro e Paparesta: ma i soldi non si vedono

BARI - Un’altra giornata ad alta tensione. Nella disperata rincorsa contro il tempo che deve consentire al Bari di non scomparire dal calcio che conta. In mattinata si svolgerà l’udienza presso il tribunale delle imprese di Bari per discutere il ricorso presentato da Gianluca Paparesta, mentre nel pomeriggio si riunirà, invece, il consiglio d’amministrazione che dovrà prendere le definitive determinazioni sulla procedura di ricapitalizzazione del club. Ecco, quindi, punto per punto ogni scenario possibile.

Gli impegni del club biancorosso cominceranno alle 11. Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sull’esposto di Paparesta che denunciava l’inerzia della società a fronte della fattispecie prevista dall’articolo 2447 del codice civile, nella quale il capitale sociale si trova al sotto del minimo legale. Improbabile che sia contemperata l’ipotesi di uno scioglimento del club. Così come non è facile che sia il giudice ad indicare una strada precisa per la messa in sicurezza. Da non escludere un nuovo rinvio (forse di breve durata) nell’attesa degli imminenti eventi. Lo stesso Paparesta potrebbe aver interesse ad attendere l’esito del cda.

Alle 16,30 si riunirà il consiglio d’amministrazione. Come già annunciato dal comunicato divulgato sabato sera, gli amministratori esamineranno le modalità di ricapitalizzazione intraprese dal presidente e azionista di maggioranza Cosmo Antonio Giancaspro, nonché dal socio di minoranza (allo 0,63%) Gianluca Paparesta. Non c’è tempo da perdere: entro la serata, tutto dovrà essere chiaro. Il verbale dell’assemblea straordinaria dello scorso 15 giugno parla chiaro: ci saranno solo cinque giorni (da verificare se effettivi o lavorativi) successivi al termine ultimo per la ricapitalizzazione (ovvero lo scorso sei luglio) pere salvare il Bari aprendo il rifinanziamento «anche a terzi». Ciò significa che alle 23,59 di mercoledì o al più tardi di venerdì occorrerà che nel Bari siano effettivi i 4,6 milioni necessari a coprire le perdite (di 4,5 milioni) e a portare il capitale sociale oltre il minimo legale previsto per le compagini di B (50mila euro). Se non si provvedesse in tali termini, il Bari non si iscriverebbe al campionato e sparirebbe dal calcio professionistico.