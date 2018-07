I 130 anni della «Gazzetta», tappa a Brindisi

La «Gazzetta» continua a sfogliare il lungo «album» della sua storia: è a Brindisi la nuova tappa degli eventi che il giornale sta promuovendo nelle città di Puglia e Basilicata per festeggiare l’anniversario dei 130 anni di vita. La manifestazione si svolgerà domani lunedì 9 luglio a partire dalle 17,30 a Palazzo Nervegna, via Duomo 20 (ingresso libero).

La «Gazzetta» sarà presente con le sue pagine storiche, con il ricordo della lunga avventura editoriale, capace di raccontare non solo il giornalismo, le cronache, i fatti, ma soprattutto la gente di Puglia e Basilicata, la gente del Brindisino, che sarà protagonista di questa serata d’estate.

Per 130 anni, con attenzione e amore verso il territorio, il nostro giornale ha contribuito a specchiare e specchiarsi in questa zona della Puglia. Ogni evento delle nostre manifestazioni è guidato da una parola chiave: questa volta sarà «Orgoglio» e nel convegno si racconteranno gli sforzi, la dedizione della popolazione e quelli del giornale nel riportare tutto ciò che in questi lunghi anni ha caratterizzato l’identità, la società, l’economia e il mondo sociale in cui il Brindisino è nato e si è sviluppato.

A Palazzo Nervegna saranno: il direttore della «Gazzetta del Mezzogiorno» Giuseppe De Tomaso; il notissimo Al Bano Carrisi, l’imprenditrice turistica Marisa Melpignano. La serata sarà condotta dalla giornalista Monica Setta. Ma saranno presenti tante altre voci del territorio, oltre alle autorità istituzionali, ai giornalisti e a tutti coloro che contribuiscono alla storia del territorio e del giornale, primi fra tutti i lettori.

Il primo degli eventi, in questo anno di celebrazione dei 130 anni della «Gazzetta», si è tenuto al teatro Petruzzelli di Bari, alla presenza dell’editore Domenico Ciancio Sanfilippo e del direttore generale Franco Capparelli, con scrittori, giornalisti, attori e musicisti. Poi, a settembre 2017, l’evento a Taranto, tenuto all’Università; poi ancora a Lecce, al Teatro Paisiello, a Foggia e al teatro «Curci» di Barletta. Dopo quella di domani a Brindisi, le prossime tappe saranno a Matera e Potenza. Ad ogni incontro, un inserto-omaggio ai lettori: quello su Brindisi esce domani.