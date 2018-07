Una liturgia suggestiva nella quale risuonano le lingue antiche del cristianesimo, dal greco all’assiro, dall’armeno al siriaco: è la preghiera comune per la pace in Medio Oriente del Papa e dei diciassette Patriarchi orientali riuniti con lui a Bari.

A prestare servizio nella liturgia sono stati i seminaristi di teologia del Pontificio seminario regionale di Molfetta. Le letture sono state proclamate la prima in lingua italiana da un fedele di Bari, la seconda in lingua francese da una suora libanese delle Piccole Sorelle del Vangelo, il Vangelo in arabo da un diacono ortodosso. Le lampade della pace sono state portate da alcuni giovani dei 13 Vicariati dell’Arcidiocesi, da fedeli impegnati nella Caritas e da due coppie di fidanzati che nei prossimi due mesi celebreranno il sacramento del matrimonio.

Il Papa, i Patriarchi e i Capi di Chiese presenti alla preghiera, ricevute le lampade le hanno collocate su un candelabro.