Il benvenuto colorato multietnico dei più piccoli a Francesco

BARI - I bambini di Bari accolgono Papa Francesco con un abbraccio tutto colorato: ecco in foto il loro caloroso benvenuto in uno striscione. I più piccoli, con indosso magliette di ogni nazionalità a simboleggiare la pace e l'unione tra differenti stati, sorridono all'arrivo del pontefice. Sono oltre 50mila i pellegrini arrivati nel capoluogo barese per stringersi in preghiera con Bergoglio e i Patriarchi.