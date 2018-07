BARI - E venne il giorno di Papa Francesco a Bari. Il quinto Papa nella storia di Bari, 13 anni dopo la visita di Ratzinger nel 2005 e 34 anni dopo la lunga giornata di Giovanni Paolo II (nel 1984), quest'ultima a distanza di 850 anni (papa Innocenzo venne nel 1137 e prima di lui, per due volte, Papa Urbano nel nel 1089 e 1098.

Il Pontefice è partito in elicottero alle 7 per giungere alle 8.15 in elicottero dinanzi al piazzale del Porto: Papa Francesco è atterrato al piazzale Cristoforo Colombo ed è stato accolto dall’arcivescovo della città, monsignor Francesco Cacucci, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Bari, Antonio De Caro, il Prefetto di Bari Marilisa Magno.

Sul piazzale è stato accolto da migliaia di fedeli che erano in attesa dalle prime luci dell'alba: non appena si è aperto il portellone dell'elicottero, un gruppo di giovani ha intonato un coro: «Uno di noi, Papa Francecsco!, Uno di noi Papa Franecesco». Subito dopo, trasferimento alla vicina Basilicata di San Nicola per incontrare i 22 patriarchi delle Chiese e capi delle comunità cristiane del Medio Oriente che pregheranno insieme a lui per la pace a partire dalle 9.30 sulla rotonda di piazza Giannella dinanzi al mare (nell'area del palco ci sono 1700 posti a sedere per autorità e ammalati) e alla presenza di almeno 50mila pellegrini.

Eccezionali misure di sicurezza nella zona rossa dove si accederà attraverso 33 varchi presidiati dalla forze dell'ordine. L'intera area sarà sorvegliata da 250 telecamere. Giù scattate le misure antitraffico.

L'arrivo del Papa e il momenti salienti della visita saranno trasmessi in diretta streaming sul nostro sito grazie al collegamento offerto da Tv2000.