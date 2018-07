BARI - E venne il giorno di Papa Francesco a Bari. Il quinto Papa nella storia di Bari, 13 anni dopo la visita di Ratzinger nel 2005 e 34 anni dopo la lunga giornata di Giovanni Paolo II (nel 1984), quest'ultima a distanza di 850 anni (papa Innocenzo venne nel 1137 e prima di lui, per due volte, Papa Urbano nel nel 1089 e 1098.

Il Pontefice atterrerrà alle 8.15 in elicottero dinanzi al piazzale del Porto dove sarà accolto dal vescovo, dal prefetto, dal Presidente della Regione e dal Sindaco. Subito dopo, trasferimento alla vicina Basilicata di San Nicola per incontrare i 22 patriarchi delle Chiese e capi delle comunità cristiane del Medio Oriente che pregheranno insieme a lui per la pace a partire dalle 9.30 sulla rotonda di piazza Giannella dinanzi al mare (nell'area del palco ci sono 1700 posti a sedere per autorità e ammalati) e alla presenza di almeno 50mila pellegrini.

Eccezionali misure di sicurezza nella zona rossa dove si accederà attraverso 33 varchi presidiati dalla forze dell'ordine. L'intera area sarà sorvegliata da 250 telecamere. Giù scattate le misure antitraffico.

L'arrivo del Papa e il momenti salienti della visita saranno trasmessi in diretta streaming sul nostro sito grazie al collegamento offerto da TvSat 2000 a partire dalle 8.