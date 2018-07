Sono infondate le censure al divieto di iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa dei

magistrati ai partiti politici. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, decidendo sulla cosiddetta «vicenda Emiliano», il governatore della Puglia - che prima di entrare in politica faceva il pm - finito sotto processo disciplinare davanti al Csm per aver violato il divieto per i magistrati di iscriversi a partiti politici.

La Corte costituzionale, si legge in una nota della Consulta, «ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l’illecito disciplinare che vieta l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa dei magistrati a partiti politici».

La disposizione era stata censurata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nella "vicenda-Emiliano» ed è «contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera h, del decreto legislativo 109/2006 di riforma del sistema disciplinare dei magistrati».

La Sezione disciplinare lamentava, in particolare, la violazione degli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione.

La motivazione della sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

ROMA - Le nuove regole che oggi hanno avuto il sì della Camera per i magistrati che si candidano in politica varranno per il futuro. Ma intanto lunedì prossimo il governatore della Puglia Michele Emiliano, nonchè candidato alla segreteria del Pd, dovrà comparire davanti alla Sezione disciplinare del Csm per difendersi dall’accusa di aver violato una norma dell’ordinamento giudiziario, che non consentirebbe a chi indossa la toga, anche se in aspettativa o fuori ruolo, di essere iscritto e di fare vita partitica attiva.

Nonostante sia in politica dal 2004, quando è stato eletto per la prima volta sindaco di Bari, Emiliano non ha mai lasciato la toga: da 13 anni è in aspettativa senza stipendio, come lui stesso ha ricordato in più occasioni.

La procura generale della Cassazione, che sostiene l’accusa, non gli contesta gli incarichi elettivi ricoperti in tutto questo arco di tempo (sindaco di Bari dal 2004 al 2014, poi assessore al Comune di San Severo e ancora presidente della Regione Puglia, dal giugno 2015 a ad oggi); ma i ruoli di segretario e presidente del Pd della Puglia, che hanno comportato non solo la sua iscrizione al partito democratico ma anche la partecipazione «in forma sistematica e continuativa" alle sue attività.