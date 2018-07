Ilva, Di Maio sull'incontro: proficuo. Lunedì vedrà azienda e sindacati

ROMA - Terminato il meeting tra il vice-premier Luigi Di Maio e i commissari dell’Ilva per fare il punto sulla vicenda. «L'incontro

è stato proficuo», così ha commentato il ministro dello Sviluppo Economico in una nota. «Ho ritenuto necessario questo incontro - aggiunge - per essere relazionato su alcuni aspetti che riguardano i profili ambientali ed occupazionali presenti nelle 23 mila pagine che stiamo analizzando. Lunedì - ha poi concluso - incontrerò i sindacati e l’azienda acquirente».