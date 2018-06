Fosse stato per lui, diciamolo francamente, sarebbe rimasto a Puntaldia nella magnifica magione di Ezio e Silvia Simonelli dove è ospite in questi giorni per le riprese di Comma 22 la serie televisiva per cui lavorano sul set oltre trecento persone. George Clooney letteralmente stregato dalla Sardegna finisce il suo impegno a fine luglio ma, insieme alla moglie Amal ed ai loro gemellini, Ella e Alexander, si sarebbe fermato volentieri anche ad agosto. La villa però è opzionata da un magnate russo perciò Clooney ha deciso di cambiare location, pur rimanendo nella sua amata Italia. Dicono i bene informati che il fascinoso George stia decidendo di traslocare, almeno per una prima parte del mese di agosto, nella gettonatissima terra di Puglia. La voce indiscreta è stata lanciata in anteprima, martedì scorso, nella fortunata trasmissione del day time di Rai uno «Quelle brave ragazze», scritta dalla brava Claudia Manara con il capo struttura Cesare Zavattini, il format con la conduzione di Veronica Maja, Valeria Graci, Arianna Ciampoli e La Mario che sfiora il 15 per cento ogni mattina. Ma come nasce questa ipotesi di una patinatissima estate pugliese per George e Amal Clooney?

IL COLPO DI FULMINE A COMO - Tutto sarebbe successo due domeniche fa sul lago di Como dove George (che ha una residenza stupenda a villa Oleandro a Laglio) ha incrociato per pochissimo la bella Tania Missoni (nella foto sotto con i figli) , in vacanza con il compagno Mirko Gasparotti e con il nuovo patron del brand Buitoni, Angelo Mastrolia. Tania, che possiede a Locorotondo la lussuosa Tenuta del Lauro, dove sono di casa Ornella Vanoni, Biagio Antonacci, il numero uno della Mondadori Ernesto Mauri e dove ha promesso di fare tappa Sharon Stone (la diva ha festeggiato il capodanno a Sankt Moritz insieme a lady Missoni), ha una esuberanza speciale quando parla della Puglia e tale da convincere lo stesso Clooney.

George è da sempre un uomo che ammiro come attore e che vedrei bene dopo Donald Trump come presidente degli Stati uniti, confida Tania Missoni a «La Gazzetta del Mezzogiorno», sono sicura che si innamorerebbe della pace che si respira sotto i nostri ulivi, nei giardini o a bordo piscina, perché anche a ferragosto a casa mia ci sono soltanto pochi, selezionatissimi, ospiti. Ma non posso dirvi altro perché io stessa detesto chi viola la privacy nelle varie residenze che posseggo fra Varese, la Svizzera o la Sardegna. Fin qui le dichiarazioni della Missoni, ma che la Puglia nella season 2018 possa superare in esclusività e mondanità la stessa costa Smeralda è un dato quasi certo. Infatti, basta consultare i siti specializzati per vedere che la Puglia è «sold out», mentre la Sardegna deve ancora decollare in maniera definitiva.

Iniziano da domani i grandi eventi (a Ostuni apre «Battiti live», la kermesse di grandissimo successo ideata dal presidente di Radionorba, Marco Montrone, che porta sul palco tutti gli artisti più importanti della musica), mentre anche a Roma si moltiplicano feste, cene ed inaugurazioni estive di alberghi a cinque stelle. Scopriamo insieme la prossima agenda setting mondana con gli appuntamenti imperdibili dei prossimi giorni.

DA ASSUMMA ALLE NOZZE A TRAETTA - Come tutti gli anni, poche sere fa Giorgio Assumma il notissimo avvocato romano dei vip, ha aperto le porte di casa sua per brindare con gli amici storici. Ecco dunque Pippo Baudo, Roberto d’Agostino e tanti altri pronti a chiacchierare del futuro assetto della Rai tra una flûte di champagne e un dolce. Chi arriverà dopo il dg Mario Orfeo? Tante le ipotesi, ma dal fronte dei grillini si punta nelle ultime ore al famoso effetto sorpresa. Al posto di Orfeo potrebbe arrivare un manager del Nord, serio e sconosciuto, che sarebbe affiancato da un presidente come Milena Gabanelli, nome assai rappresentativo per il giornalismo italiano. Tutto accadrà entro metà luglio, poi cambieranno i direttori dei tg o delle reti.

Lanciatissimo per Rai uno Ludovico Di Meo che ha dalla sua una serie di successi nella qualità o negli ascolti dei programmi del day time di viale Mazzini. Ma in molte (soprattutto donne) vorrebbero al vertice della rete ammiraglia Maria Pia Ammirati, sostenuta da un vasto fronte comprensivo di Pd e Forza Italia.

Se a Roma si susseguono le cene in terrazza, in Puglia lunedì prossimo si sposano Riccardo D’agosto con Vanya Granberg nella sontuosa cornice della Masseria Traetta. Oltre trecentotrenta invitati per un matrimonio che promette scenografia da urlo e molteplici fantasiose sorprese. Ci sarà tutta la Bari che conta, ma ci saranno in particolare gli amici degli sposi che sono raggianti. Auguri!

NON SOLO CLOONEY - Non solo Clooney che adora la bella Italia tanto da avere acquistato una strepitosa villa sul lago di cui è gelosissimo (l’ha prestata soltanto al suocero per i suoi 80 anni) ma anche tantissimi altri i vip che sono già arrivati in Salento. Caterina Balivo, nuova regina di Rai uno, ha trascorso a Fasano un week-end di assoluto relax con il ricchissimo marito finanziere Guido Brera mentre, nelle prossime settimane, dovrebbe arrivare Diletta Leotta reduce da un fine settimana consumato in Costa Smeralda con Chiara Maci e Jo Squillo per inaugurare il Cala di volpe beach.

Confermato Paolo Maldini, tornerà probabilmente Madonna e la già citata Sharon Stone giungerà scortata dal quarantenne fidanzato italiano.

A Ferragosto in Valle d’Itria tutti aspettano Barbara D’Urso che sta girando il remake della «Dottoressa Gió», Ivana Trump invece potrebbe approdare a fine estate con la famiglia. Il premier Giuseppe Conte dovrebbe fare una toccata e fuga a Rosamarina, all’Hemingway di Brindisi torna Tom Hanks mentre sulle spiagge salentine ci saranno la bella parlamentare berlusconiana Laura Ravetto il marito e deputato Pd Dario Ginefra e la bimba Clarissa Delfina (meravigliosa).

A Otranto è in vacanza il professor Carlo Pastore con la consorte Valeria Giannini, in attesa di un maschietto per ottobre mentre il chirurgo plastico delle dive, Davide Lazzeri, arriva il 7 a Polignano a mare con la fidanzata per un week-end. I bene informati sostengono che Lazzeri avrebbe ritoccato in modo naturale una star mondiale che arriverebbe con lui in agosto a Gallipoli. La notizia sarebbe clamorosa, ma di chi stiamo parlando? Di lady Sharon?