Bari Night Run, via al countdown per la corsa sotto le stelle

BARI - Mancano solo due giorni al ritorno della Bari Night Run, un evento rivolto non solo ai corridori, ma all'intero capoluogo pugliese che vede lo sport come un'occasione per stare insieme e divertirsi. Ultimi i ritocchi per la gara podistica del 29 giugno con partenza alle 21.30 da Largo Giannella, sul lungomare di Bari. La corsa, patrocinata dal Comune di Bari e organizzata da «La Gazzetta del Mezzogiorno» in collaborazione con La «Fabrica di Corsa», prevede due percorsi: uno da 5 km non competitivo e uno da 10. La quota di partecipazione è di 12 euro e comprende il pettorale di gara, l'assistenza medica, un kit per il ristoro finale e una maglia tecnica.

Tante le iscrizioni per questa quinta edizione: «Si sono appena chiuse quelle online e al momento abbiamo registrato un numero superiore ai mille partecipanti - spiega Pierdavide Losavio presidente de «La Fabbrica di Corsa» e in prima fila nell'organizzazione dell'evento - una cifra analoga a quella registrata nei vari punti vendita, dove sarà possibile prenotare la propria partecipazione alla competizione fino al 29 giugno stesso, permettendo così a chiunque di iscriversi alla Bari Night Run, fino all'ultimo minuto utile». «Lo scorso anno infatti - aggiunge Losavio - abbiamo raggiunto quota 2250 partecipanti. Per venerdì confidiamo di superare abbondantemente questi numeri e perché no speriamo di arrivare ai 3000 corridori».

Per una sera quindi sul lungomare andrà in scena l’unione di sport, musica e divertimento. Il giorno della gara il villaggio expo, in Largo Giannella, aprirà alle 10 di mattina, mentre i pettorali e il kit gara contenente la maglia dell’evento, potranno essere ritirati già da giovedì 28 giugno alle 16. Il giorno dopo, sempre dalle 16, inizieranno invece una serie di esibizioni artistiche a cura di Wonderland Pole & Aerial Studio Bari, sportive a cura di Jkd Justkidance e musicali con la travolgente animazione di Supparty. Un occasione unica per vivere il fascino di Bari vecchia al tramonto e poi sotto le stelle. In più a cura di Good for Lab verranno effettuati degli elettrocardiogrammi gratuiti a tutti i partecipanti alla manifestazione.

Questa iniziativa vuole sensibilizzare l’appassionato ma anche il semplice cittadino che si avvicina alla pratica sportiva a non sottovalutare l’importanza della certificazione medica per svolgere qualsiasi attività motoria.

Per ulteriori info basta cliccare su www.barinightrun.it o seguire l'evento su Facebook lanciato dal nostro giornale con tutti gli aggiornamenti della manifestazione: www.facebook.com/events/ 367615153761899/