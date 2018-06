Puglia, alle urne in 11 città Tutto quello che c’è da sapere

Pugliesi di nuovo alle urne per il secondo turno delle amministrative. Sono 11 i comuni interessati dal ballottaggio per un totale di 30.246 elettori coinvolti. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

quando si votA Si vota solo nella giornata odierna, dalle 7 alle 23. Possono votare anche coloro che non si sono presentati alle urne nella tornata precedente. È escluso chi invece ha compiuto 18 anni dopo il 10 giugno. Lo spoglio inizierà dopo le 23 e i risultati dovrebbero essere noti in poche ore.

DOVE SI VOTA - La sfida più attesa è certamente quella di Brindisi dove si confrontano Roberto Cavalera (centristi, FI, Pri) e Riccardo Rossi (Pd e sinistra radicale). In provincia, a Francavilla Fontana, è sfida tra Maurizio Bruno (centrosinistra) e Antonello De Nuzzo, sostenuto da civiche e moderati. A Oria, infine, la competizione vede un «duello» vecchio stile: Pino Carbone di centrodestra contro Maria Lucia Carone di centrosinistra.

Nel Barese sono cinque i comuni «toccati» dal ballottaggio. Ad Acquaviva delle Fonti il sindaco uscente Davide Carlucci (Italia in Comune) affronta il civico Francesco Pistilli; ad Altamura, Rosa Melodia, candidata di centrosinistra, è contrapposta al civico Giovanni Saponaro. Cambia lo scenario a Noci, dove il centrista ed ex senatore Pietro Liuzzi (Noi con l’Italia) si gioca la partita con Domenico Nisi, espressione di una coalizione composta da centrosinistra e civiche. A Casamassima, si fronteggiano Giuseppe Nitti (Italia in Comune) e Agostino Mirizio del centrodestra. A Mola è battaglia tra Stefano Di Perna (centrodestra) e il civico Giuseppe Colonna, appoggiato anche da Idea di Gaetano Quagliariello. Conversano, invece, si tinge di rosso con la contesa, tutta interna al mondo della sinistra, tra Pasquale Loiacono e Pasquale Gentile.

A Bisceglie il ballottaggio vede a confronto Angelantonio Angarano, sostenuto da civiche di destra e sinistra, e Gianni Casella, supportato da civiche di ispirazione moderata. Chiude la carrellata, San Nicandro Garganico (Foggia): qui se la giocano Costantino Ciavarella (centrodestra) e Marco D’Ambrosio (centrosinistra).

COME SI VOTA - Si può votare correttamente in tre modi. Apponendo una croce sul nome del candidato sindaco; tracciando un segno su una delle liste a lui collegate (nelle considerazione però che, rispetto al 10 giugno, la geometria delle alleanze potrebbe essere mutata: la presenza di liste prima assenti non deve sorprendere): infine, ultima possibilità, «barrando» il candidato sindaco e una lista a lui collegata. Non sarà possibile, invece, operare il voto disgiunto cioè votare un candidato e, contemporaneamente, una lista che appoggia il suo avversario. [l.petr.]