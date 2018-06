Wind Tre al fianco dell’evento musicale «L’Acqua in Testa»

BARI - Wind Tre, da sempre vicina a tutti gli appassionati di musica, sostiene la quattordicesima edizione del music festival ‘L’Acqua in Testa’ che si terrà presso il Molo San Nicola di Bari, dal 21 al 23 giugno.

Wind Tre, insieme al Comune di Bari e alla Regione Puglia promuove con entusiasmo questa iniziativa musicale, programmata in occasione della giornata di apertura della‘Festa della Musica 2018’, che trasmette un messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità.

Nel capoluogo pugliese andrà in scena un fitto programma di concerti dall’appeal internazionale, ad ingresso gratuito, affiancato da presentazioni di libri, iniziative per la sostenibilità ambientale, con un’area espositiva per i collezionisti di dischi e libri.

L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, proprio in questi giorni, sta ultimando nella città di Bari l’importante processo di integrazione della propria rete mobile, per migliorarne le performance in termini di copertura e velocità dati e, per l’occasione,

sarà al fianco di uno spettacolo unico e vario che propone una selezione di nuovi talenti regionali insieme a gruppi nazionali e internazionali affermati.