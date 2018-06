Brescia (M5S): «L’Unione europea non può lasciarci soli»

BARI - Giuseppe Brescia, deputato del M5S, è stato eletto presidente della Commissione Affari istituzionali, luogo cruciale per le future mediazioni tra pentastellati e Lega sui temi legati all’immigrazione. Il parlamentare barese, vicino al presidente Roberto Fico, è di formazione cosmopolita ed è stato alcuni anni volontario per Emergency.

Onorevole Brescia, non poteva scegliere una presidenza più rovente. Quali le priorità per il nuovo incarico?

«Ci sono interi reparti che attendono risposte concrete da troppo tempo come ad esempio i Vigili del Fuoco e le Forze dell'ordine in generale. Poi temi di attualità come la gestione del fenomeno migratorio, argomento che ho trattato largamente in commissione d'inchiesta. Probabilmente il primissimo punto che tratteremo sarà la riforma in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici. Al momento alla Camera sono depositate centinaia di proposte di legge di nostra competenza, avremo l'imbarazzo della scelta e non vediamo l'ora di cominciare a lavorare per cambiare davvero il Paese».

Da ex componente della commissione bicamerale sul sistema di accoglienza, come giudica i primi passi del governo su questo tema?

«Sulla gestione del fenomeno migratorio è necessario far comprendere all'Ue che non può più lasciarci soli. I primi atti del governo sono stati sicuramente arditi e spero aiutino ad ottenere i risultati che vogliamo nei tavoli che contano. È del tutto evidente che in questo braccio di ferro non debbano essere i poveri disperati ad avere la peggio e bisogna fare di tutto per evitare di mettere a rischio ogni singola vita. Allo stesso tempo dobbiamo riuscire a combattere efficacemente i trafficanti di esseri umani e tutti coloro che hanno speculato e che speculano sulla disperazione di queste persone».

Cara e Cie: si parla di una riforma in cantiere. Quali paletti metterebbe?

«Bisogna disegnare un sistema efficiente che venga gestito da persone preparate e non speculatori improvvisati nel settore dell’accoglienza, solo per accaparrarsi quanto più denaro pubblico possibile».

Sugli sbarchi…

«Devono essere evitati per demolire una volta per tutte il traffico di esseri umani. Dovrebbero essere istituiti dei corridoi umanitari per permettere a chi ha veramente bisogno di arrivare in Europa in completa sicurezza e poi si dovrebbe puntare subito ad una distribuzione per quote nei paesi membri dell'Ue. Fondamentale anche l'eliminazione dei grandi centri sul territorio nazionale che non favoriscono alcun tipo di integrazione e, anzi, sono fucine di illegalità».

Presidente di commissione al secondo mandato: se potesse scegliere di essere primo firmatario di una legge, quale sceglierebbe?

«Nella scorsa legislatura mi sono occupato, tra le altre cose, di edilizia scolastica: mi piacerebbe molto una prima firma su una proposta che risolva definitivamente questo annoso problema e restituisca tranquillità e sicurezza a studenti e a operatori scolastici».

Dopo il secondo mandato cosa farà?

«Sono troppo concentrato su questa esperienza e sulle importanti responsabilità che ne derivano per pensare ad altro…».

Michele De Feudis