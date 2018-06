La Camera penale: impugneremo il decreto legge

BARI - «Il ministro ha scelto di non adottare procedure di urgenza, decidendo quindi che la giustizia a Bari deve rimanere sospesa». Lo dichiara l'avvocato Gaetano Sassanelli, presidente della Camera Penale di Bari, annunciando che «aspettiamo di poter esaminare nel dettaglio il testo del decreto e ci riserviamo di impugnarlo, perché ad un esame astratto appare incostituzionale». Sassanelli fa riferimento alla sospensione della prescrizione con conseguente allungamento dei tempi dei processi.«Il cittadino - dice Sassanelli - pagherebbe per un evento che lo Stato ha contribuito a determinare».

«Il Ministero - continua il presidente dei penalisti baresi - sembra preoccupato non dalla necessità di riprendere a fare processi, ma unicamente di rimuovere le tende. Dalle notizie di stampa che circolano - conclude Sassanelli - appare evidente che non solo il Governo non ha ingranato la marcia avanti, ma anzi ha messo la retromarcia, bloccando anche i processi di appello che non c'entrano nulla con la situazione di via Nazariantz e che fino ad oggi si stavano celebrando regolarmente»