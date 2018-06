Canne della Battaglia c'è l'ok alla valorizzazione

BARLETTA - «Finalmente prende forma la legge regionale per la valorizzazione di Canne della Battaglia. E’ stato pubblicato il primo bando, gestito dal Teatro pubblico pugliese, con il quale si chiede una manifestazione di interesse per creare un programma di animazione del sito, con tutti i tipi di attività culturale che vanno dal cinema al teatro, passando per la danza e la musica». Lo annuncia il consigliere regionale e comunale barlettano del Pd, Ruggiero Mennea, da sempre attento alla valorizzazione e alla fruizione del famoso sito archeologico.

«In attesa che il bando venga espletato – prosegue Mennea - sono state soddisfatte le esigenze più immediate per la fruizione del sito. Mi riferisco alla pannellistica, al materiale promozionale aggiornato, alla versione in inglese del video in 3D proiettato nell’antiquarium che illustra la storia di Canne. Ma soprattutto si sta lavorando al progetto definitivo di valorizzazione e fruibilità dell’intera cittadella, per stabilire quale dovrà essere l’utilizzo ottimale di tutta quell’area. Sarà mia cura – sottolinea - seguire l’attuazione della legge e promuovere a breve un incontro con i rappresentanti del Polo museale, del Mibact, della direzione dell'Antiquarium, della Regione Puglia e del Comune di Barletta per mettere a punto tutti i parametri definitivi del progetto e dare a questo sito la promozione che merita. L'obiettivo finale è renderlo vitale e animato tutto l'anno, per attrarre non solo turisti, ma anche scolaresche e cittadini che vogliono godere - conclude - tanto dei beni archeologici, quanto di quelli naturali dal momento che ci troviamo nel parco dell'Ofanto».

La battaglia di Canne del 2 agosto del 216 a.C. è stata una delle principali battaglie della seconda guerra punica, ed ebbe luogo in prossimità della città di Canne. L'esercito di Cartagine, comandato con estrema abilità da Annibale, accerchiò e distrusse quasi completamente un esercito numericamente superiore della Repubblica romana.