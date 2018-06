BARI -“Ognuno a rincorrere i suoi guai”, eppure i quasi 50mila di sabato sera al San Nicola di Bari hanno lasciato a casa i problemi e si sono stretti tutti insieme in un abbraccio, in nome di Vasco Rossi. Quarant’anni di carriera da festeggiare in un tour che ha portato il Blasco in tutta Italia, e che dopo il bis, tra qualche ora, nel capoluogo pugliese, si chiuderà a Messina, allo stadio San Filippo, il 21 giugno prossimo. Tra ola, cori e reti telefoniche in tilt, le oltre due ore di concerto al San Nicola sono partite con ‘Cosa succede in città’, pezzo del 1985.

Tre i maxischermi per mostrare agli spettatori delle tribune quello che succedeva sul palco, e qualche filmato d’epoca, acclamato dai fan più affezionati che seguono Vasco dagli esordi. Il live è proseguito, alternando momenti più emozionanti, (“Come nelle Favole”, “Vivere non è facile”), e brani letteralmente “infuocati”, come “Fegato spappolato” in cui la scenografia al di sopra del palco ha offerto vere ‘fiammate’. Apprezzatissimo il medley rock, con gli assoli di chitarra del fidato Stef Burns e il talento di una new entry della band, la giovane polistrumentista Beatrice Antolini. I fortunati del fan club, che com’è consuetudine hanno occupato una zona a loro riservata e transennata sotto il palco, hanno potuto vedere le lacrime di Vasco, che con gli occhi lucidi ha cantato “Sarebbe molto semplice/se solo avessi un complice/col quale condividere quest‘arte..”, riferendosi alla vita. Durante il concerto in molti si sono commossi, comprese tante mamme emozionate che hanno portato i figli per la prima volta a vedere il loro idolo di sempre. Che dopo una pausa con “La fine del millennio”, ha ripreso il live con “C’è chi dice no” e tanti giochi di luci psichedeliche riflesse sulla curva sud. Tante emozioni nella seconda parte, dove ha riproposto i suoi successi più famosi, quelli che anche chi non è fan del Blasco conosce e canta, da “Siamo Soli”, a “Gli Spari Sopra”, “Sally”, “Senza Parole”.

Dopo aver invitato il pubblico nel suo “Stupido Hotel”, ha proseguito con “Un mondo migliore”, con i 50mila in visibilio intonando in coro “Sai, essere libero/costa soltanto qualche rimpianto”. Una veloce presentazione della band, "Anche se non ci sono i mondiali, gli stadi sono pieni!", ma la serata non poteva che concludersi con “Vita Spericolata”, e con quella “Albachiara”, che fa sognare intere generazioni dal 1979. E il Komandante ha salutato i suoi fan con un grosso in bocca al lupo, “Ce la farete tutti!”. Lui, sicuramente, anche stavolta ce l’ha fatta. A confermarsi come una delle rockstar italiane più rappresentative di tutti i tempi, convincendo anche i più scettici che vedere uno dei suoi concerti è una delle cose da fare almeno una volta nella vita.