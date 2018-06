Conte e Salvini, prossime vacanze in Puglia: ecco le curiosità

Tutti in Puglia quest'estate divisi fra la costa dell'alto Salento e le isole Tremiti: arrivano i nuovi poteri forti della politica a cominciare dal premier Giuseppe Conte, avvocato di origine foggiana, amicissimo dell'imprenditore ostunese Leonardo "Dino" Marseglia re dell'olio con business nelle energie o nel turismo. Il capo del governo, che è stato invitato anche a Venezia nel lussuosissimo albergo dei Marseglia (clienti dello studio legale del premier), farà tappa molto probabilmente a Rosa marina, il buen retiro dei baresi più «in» con magnifiche ville e scenografiche piscine.

L'estate che avanza si annuncia da boom per la Puglia. Tra gli habitueè il leader leghista Matteo Salvini e la splendida first lady Elisa Isoardi che torneranno alle Tremiti dove sono stati già un paio di volte con amici a pesca. Tra questi amici anche il già campione mondiale di pesca subacquea, Arturo Santoro, che ha scelto le Tremiti non solo per l’estate ma per tutto l’anno. Vacanze spartane per i Salvini che amano più la natura ed il sole che gli hotel a 5 stelle (le foto della gita in Puglia, eccole in esclusiva per la Gazzetta grazie ad Olimpia Cardone).

Anche a Rosa marina le presenze sembrano destinate a raddoppiare rispetto al 2017. Franco De Mattia, ingegnere quotatissimo e presidente del consorzio ha affidato all'avvocato Giusy Santomanco Caso la gestione dell'autorevole kermesse dei «Giardini letterari» (il 9 agosto arriva Francesco Caringella ed è già sold out). Fra le feste degne di nota ci sarà come sempre quella di Massimo Cassano ed Anna de Gennaro che richiamerà vip del calibro di Bianca Guaccero, Valeria Marini o Rossella Brescia. Ma anche nella Romanella mondana nella settimana appena passata ci sono stati molti eventi. Quali? Scopriamoli insieme.

Bianca e Gigi a Rai 2 - Gigi D'Amato è un impresario pugliese dal cuore grande e dalla indubitabile capacità: dopo aver riportato su Rai 1 con successo il tarantino Alessandro Greco, si è dedicato all'altra sua creatura, Bianca Guaccero. L'attrice di Bitonto, bravissima e molto bella, come anticipato la settimana scorsa da noi della Gazzetta del Mezzogiorno, sarà alla guida del factual di Rai 2 «Detto, fatto» lasciato libero da Caterina Balivo chiamata da Angelo Teodoli a risollevare il day time della rete ammiraglia di viale Mazzini. Gigi, salutista e molto diplomatico (a pranzo nel pariolino ristorante Gina o al Grand hotel di via Orlando mangia solo piatti leggerissimi) si muove molto bene nelle stanze Rai perchè ha una dote: il passo felpato. Bravo.

Duemila invitati al party britannico Villa Wolkonsky sfida e vince le intemperie di una Roma dal giugno tropicale allestendo la festa in onore di sua Maestà la Regina Elisabetta II . Ambasciatore britannico in Italia, l'elegante Jill Morris ha fatto le cose in grande invitando oltre duemila ospiti fra cui Mara Carfagna e Matteo Colaninno. Perfetto il menù e l'atmosfera tipicamente british.

Stefano Rizzelli sale a Rai 1 - Ha preso il posto di Andrea Vianello che ha gestito «La vita in diretta» di Marco Liorni e Francesca Fialdini ed è subito entrato in partita con grande bravura: Stefano Rizzelli in arrivo da Rai 2 a Rai 1 ha preso in mano con la fortissima Alessia Sodano capo progetto le sorti della Vita in diretta. Estate affidata a Ingrid Muccitelli e a Gianluca Semprini. Rizzelli è molto bravo, rigoroso ma anche profondamente umano: con lui e con la Sodano gli ascolti sono in netto aumento e il programma è molto amato anche dai critici per la qualità dei contenuti. Attenti però a Stefano: potrebbe essere con il nuovo assetto della Rai la vera «carta vincente» del management. Fra gli ospiti si notano spesso la foggiana ex miss Italia Manila Nazzaro e la meravigliosa Monica Leofreddi. Ottima la conduzione di coppia di Ingrid e Semprini.

Ad Agorà Fassino non ha Serena - La scenetta è andata in onda due giorni fa ad Agorà il programma politico di Rai 3 ed è diventata subito virale sul web. Ospite della puntata Piero Fassino, notoriamente amico della conduttrice Serena Bortone vicinissima al Pd che è apparso come sempre molto preparato e vispo sulla politica a dispetto dell'età (compie il 7 ottobre 69 anni); mentre l'ex sindaco di Torino parlava, la Bortone si è spostata per segnalare le novità della vicenda Acquarius. Apriti cielo, Fassino - a microfoni aperti - si è legittimamente ripreso la parola ignorato apertamente da Serena tutta presa dagli aggiornamenti della cronaca. Non è un momento facile forse per nessuno dei due: lei, molto capace ma sostanzialmente troppo tenue sul piano della presenza scenica, sarà confermata dal nuovo direttore di Rai 3? Bortone è legatissima a Stefano Coletta che non sembra essere destinato a restare. Nervoso anche lo stesso Fassino che, nel caso di un accordo Pd-5 stelle, avrebbe avuto sicuramente maggiori spazi come merita il suo «allure» da statista. Cosi, invece, resta uno dei tanti deputati, troppo poco per l'ultimo leader dei Ds. Ma tant'è. La vita a volte è più amara dei peggiori film, giusto?

Mary De Gennaro ed i nuovi talenti - Donna bella e famosa, volto d'oro di Telenorba, Mary de Gennaro ha sempre amato la moda. La prossima stagione di buon pomeriggio darà spazio ai nuovi stilisti pugliesi che manderanno i bozzetti alla sua redazione: i migliori saranno on air. Si conferma cosi la capacita di trovare le eccellenze pugliesi in tv.