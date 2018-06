Allagato campeggio a Rodi Garganico

FOGGIA - Ha creato notevoli disagi in diverse zone del Gargano la forte pioggia caduta la scorsa notte. Il nubifragio che ha interessato parte della provincia di Foggia ha creato problemi di viabilità (adesso quasi del tutto risolti) e allagamenti. Una delle zone più colpite è quella di Rodi Garganico e di Lido del Sole, dove le abbondanti piogge hanno causato allagamenti e problemi ad un campeggio che è stato evacuato.

Molte le chiamate e le richieste di interventi da parte dei vigili del fuoco che da ore lavorano soprattutto per prosciugare ambienti invasi dall’acqua piovana, per la caduta di alberi e per liberare dai molti detriti che si sono accumulati specie nei pressi dei passaggi a livello. Su un tratto di strada che porta a San Giovanni Rotondo, i vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare delle persone che erano rimaste bloccate in auto a causa della pioggia. La situazione è in via di miglioramento anche perché non piove più.