FOGGIA - Si è finto un papà curioso di vedere i quadri con le valutazioni scolastiche degli alunni, ma in realtà voleva derubare una dipendente scolastica. E' successo a Foggia, nell'Istituto Parisi De Sanctis, dove un 37enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di rapina. L'uomo si è introdotto nella scuola con una scusa e non appena ha individuato la sua vittima, in un momento di distrazione della donna l'ha aggredita con l'intento di strapparle di dosso una catenina d'oro.

A causa della violenta aggressione la vittima è caduta a terra, procurandosi gravi lesioni. A incastrare il 37enne le immagini del circuito interno di videosorveglianza della scuola che hanno permesso agli agenti di riconoscere il rapinatore, nonostante l'uomo avesse tentato di camuffare la propria identità sbarbandosi e rasandosi i capelli a zero. Immediata è stata la cattura: l'uomo è stato intercettato nelle vicinanze della casa del padre dove si era appena cambiato, con l'intenzione di allontanarsi poi inosservato. Intanto catenina d’oro, oggetto della rapina, è stata recuperata sul luogo dal personale delle Reparto Volanti ed è stata riconsegnata alla legittima proprietaria. Il 37enne ora si trova nel carcere di Foggia, a disposizione della locale Procura della Repubblica.