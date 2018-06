Governo, 6 viceministri e 39 sottosegretari. Il brindisino Giuliano all'Istruzione

ROMA - M5s e Lega accelerano sul completamento della squadra del governo, dopo una impasse durata dieci giorni che ha bloccato anche i lavori del Parlamento: dopo un vertice di maggioranza non semplice si è trovata una intesa su viceministri e sottosegretari che sono stati nominati in un Consiglio dei ministri serale. L’aver riempito le caselle del governo (6 viceministri e 39 sottosegretari) consente ora di formare le Commissioni permanenti di Camera e Senato, e far partire l’attività legislativa.

Il vertice riunito dal premier Giuseppe Conte, ha fatto seguito ad uno dedicato ai temi economici in vista del voto delle Camere sul Def. Un tema complicato, quello della finanza pubblica, dopo che il ministro Giovanni Tria, domenica scorsa, ha posto una serie di paletti, e che ha visto Palazzo Chigi decidere di rinviare la grana. Si è chiuso invece il tira e molla sui sottosegretari, con un’accelerazione impressa anche per evitare che le frizioni tra M5s e Lega si incancrenissero. All’ora di pranzo il quadro era pressoché completato, con una serie di scelte significative sul piano politico, ma anche con alcune esclusioni eccellenti.

L’importante ruolo di viceministro dell’Economia - anche se le deleghe, spiega Fraccaro al termine del Cdm, arriveranno solo in un secondo momento, forse giovedì - sarà ricoperto da Laura Castelli, appena 31 anni ma alla seconda legislatura, con alle spalle cinque anni in Commissione Bilancio della Camera. Sempre al Mef viene indicato l’altro pentastellato Alessio Villarosa.

La Lega dovrebbe invece avere la presidenza del Cipe, affidata al sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti. Il premier Conte terrà invece per sé la delega ai Servizi. Un’altra delega importante, quella alle Telecomunicazioni, che fa capo al ministero dello Sviluppo, dovrebbe essere mantenuta dallo stesso ministro, cioè Luigi Di Maio, e non da un sottosegretario, come nelle passate legislature. La delega all’editoria è anche destinata al M5S, con le quotazioni di Primo Di Nicola che, nelle ultime ore, sembrano in rapido calo a favore di Vito Crimi.

Domani verranno eletti dalla Camera anche un questore e un vicepresidente, dopo la nomina di Riccardo Fraccaro e Lorenzo Fontana a ministri. Al posto del primo andrà Federico D’Incà, (M5s) mentre per la seconda casella in pole position c'è Raffaele Volpi (Lega) anche se il Carroccio ha accarezzato l'idea di offrirla a Fabio Rampelli, capogruppo di Fdi, per rafforzare la vicinanza del partito della Meloni al governo, pur non stando nella maggioranza. Fdi punta però a una delle due COmmissioni di garanzia che spettano all’opposizione, Copasir e Vigilanza Rai, specie la seconda, che è nel mirino pure di Fi.

I NOMI - Sottosegretari alla presidenza del Consiglio Luciano Barra Caracciolo, Stefano Buffagni, Giuseppina Castiello, Vito Crimi, Mattia Fantinati, Guido Guidesi, Vincenzo Santangelo, Vincenzo Spadafora, Simone Valente, Vincenzo Zoccano.

Laura Castelli e Massimo Garavaglia sono stati nominati viceministri all’Economia. Sottosegretari al Mef saranno invece Massimo Bitonci e Alessio Villarosa. Il ministero dell’Interno non avrà un viceministro ma 4 sottosegretari: a ricoprire questa carica, saranno Nicola Molteni e Stefano Candiani della Lega mentre per il M5S sono stati nominati Luigi Gaetti e Carlo Sibilia.

I parlamentari M5S Davide Crippa e Andrea Cioffi e l’economista vicino alla Lega Michele Geraci entrano nel governo al Ministero dello Sviluppo Economico insieme con Dario Galli. Al ministero del Lavoro andranno invece il deputato M5S Claudio Cominardi e il deputato pontino della Lega Claudio Durigon.

Il dirigente medico Armando Bartolazzi, candidato M5S per il ministero della Salute, e il deputato leghista Maurizio Fugatti sono stati nominati sottosegretari al ministero della Salute. Emanuela Del Re, Manlio Di Stefano, Riccardo Merlo, Guglielmo Picchi agli Esteri.

Vittorio Ferraresi, Jacopo Morrone alla Giustizia. Angelo Tofalo, Raffaele Volpi alla Difesa. Franco Manzato e Alessandra Pesce all'Agricoltura. Lorenzo Fioramonti e il brindisino Salvatore Giuliano all'Istruzione. Vannia Gava, Salvatore Micillo all'Ambiente. Lucia Borgonzoni, Gianluca Vacca ai Beni culturali. Michele Dell'Orto, Edoardo Rizzi, Armando Siri alle Infrastrutture e trasporti.