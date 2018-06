Palagiustizia, Decaro dal ministro. Penalisti, 3 giorni di sciopero nazionale

Il sindaco di Bari è stato convocato per domani mattina a Roma dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, con riferimento alla emergenza dell’edilizia giudiziaria penale barese, costretta da oltre due settimane a celebrare le udienze di rinvio sotto le tende dopo la dichiarazione di inagibilità del palazzo di via Nazariantz.

Questa sera, si apprende da fonti ministeriali, si terrà in via Arenula una riunione tecnica per discutere della vicenda Bari che avrà come oggetto anche l’esito della ricerca di mercato, che scade oggi, avviata dal Ministero per l'individuazione di un immobile dove allocare provvisoriamente gli uffici penali in attesa della realizzazione del polo unico della giustizia barese. L’incontro del sindaco Decaro con il ministro è fissato per le 11.30.

Intanto, gli avvocati penalisti di tutta Italia saranno a Bari per portare la propria vicinanza alla situazione di emergenza che sta vivendo la giustizia penale barese, costretta da più di due settimane in una tendopoli dopo la dichiarazione di inagibilità del palazzo di via Nazariantz.

Il presidente nazionale dell’Unione delle Camere Penali, Beniamino Migliucci, ha partecipato oggi all’assemblea della Camera Penale di Bari annunciando tre giorni di astensione nazionale nei giorni 25, 26 e 27 giugno. In una di queste giornate, probabilmente il 26, si terrà nel capoluogo pugliese una manifestazione nazionale.