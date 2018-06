Affluenze in calo a quasta tornata di elezioni comunali. Il dato nazionale non si discosta molto da quanto accaduto in Puglia e Basilicata dove gli elettori sono stati chiamati a scegliere i sindaci di 45 comuni pugliesi e 13 lucani. A vincere è stato il non voto.

Dopo una giornata in cui i dati sembravano diversi la Puglia chiude con un dato di affluenza pari al 66% cinque punti in meno rispetto alla precedente tornata; in Basilicata la differenza è minore, «solo» tre punti e mezzo con 56,82 (rispetto al 59,99).

E ora l'attesa è capire chi sarà eletto. E se i 13 comuni in Basilicata sono tutti con meno di 15mila abitanti e il voto sarà definitivo, in Puglia i riflettori sono su Barletta e Brindisi come capoluoghi di provincia e i comuni più grossi come Altamura, Conversano o Monopoli dove quasi sicuramente si andrà al ballottaggio.

E proprio ad Altamura si sono registrati momenti di tensione durante le votazioni al seggio 29 dopo che il presidente di seggio - secondo la denuncia del deputato della Lega, Rossano Sasso - sarebbe uscito per strada, poi sarebbe rientrato al seggio dove avrebbe imbucato una scheda elettorale nell’urna. Durante la protesta che ne è nata sono intervenuti i carabinieri per riportare ordine. Il tutto è stato filmato in un video che postato su facebook ha fatto oltre mezzo milione di visualizzazioni.

---------------------------------

SINDACI ELETTI AL PRIMO TURNO IN PUGLIA E BASILICATA

Primo sindaco eletto con dati ufficiali tra Puglia e Basilicata è Maria Cavuotti Rocca, nel comune di Pietrapertosa (PZ) con 540 voti e appoggiata da una lista civica.

A Spongano (LE) sindaco eletto è Luigi Rizzello con 1.051 voti e appoggiato da una lista civica