I 13 comuni lucani chiamati a scegliere il sindaco

Urne aperte in Basilicata. Sono tredici i comuni lucani chiamati ad eleggere sindaco e consiglio comunale. Dodici in provincia di Potenza uno solo in quella di Matera (Tricarico).

In nessuno dei comuni lucani è previsto il ballottaggio perché sono tutti al di sotto dei quindicimila abitanti. L’unico caso nel quale si potrebbe andare al ballottaggio se due candidati dovessero ottenere lo stesso numero di voti.

Ecco i dodici centri chiamati al voto in provincia di Potenza: Atella, Castelluccio Superiore, Forenza, Genzano di Lucania, Lavello, Muro Lucano, Pietrapertosa, Pignola, Ripacandida, Ruvo del Monte, Sasso di Castalda, Vaglio di Basilicata.

Tra gli schieramenti in lizza, c’è un «fiorire» di liste civiche. Pochissime tracce dei partiti tradizionali. Il Movimento 5 Stelle è presente solo a Lavello, Genzano e Ripacandida, in quest’ultimo centro figura anche il Partito democratico. Sempre a Ripacandida piccolo centro alle falde del Vulture con 1700 abitanti sono in lizza cinque liste. I comuni più grandi in cui si vota sono Lavello, Tricarico e Genzano.

Singolare la situazione di Castelluccio Superiore, nell’area sud lucana, che vede ai nastri di partenza una sola lista. Il secondo schieramento è stato escluso per mancanza del certificato elettorale di un componente della lista. Ma per essere eletto il «solitario» aspirante sindaco Giovanni Ruggiero deve sperare in un’affluenza pari al 50% più uno degli aventi diritto. Se prevale l’astensionismo l’elezione è da considerarsi nulla. Altro caso particolare è quello di Pietrapertosa, il piccolo centro «incastrato» tra le Dolomiti Lucane. Per la prima volta è in corsa per la poltrona di sindaco una donna. Si tratta di Maria Cavuoti. Si batterà per modo di dire con Antonio Mazza, ma sembra che tra i due ci sia un «patto di non belligeranza» per cui sembrerebbe scontata la vittoria della rappresentante del gentil sesso.