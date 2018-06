45 comuni pugliesi al voto «riflettori» puntati su Brindisi e Barletta

Sono 45 i comuni pugliesi (su 258 totali) chiamati alle urne per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale: otto sono in provincia di Bari, tre nella Bat, otto nel Brindisino, dieci nel Foggiano, sei nel Tarantino e dieci nel Leccese. In questa «mappa» elettorale spiccano, naturalmente, i capoluoghi Brindisi e Barletta, «visitati» nei giorni della campagna elettorale da molti big della scena nazionale.

Ma non mancano i Comuni, di grandezza rilevante, che potrebbero «pesare» in logiche politiche più ampie del semplice turno amministrativo locale. È il caso di Altamura, ma anche di Monopoli, Acquaviva, Noci, Conversano e Francavilla. Gli enti in amministrazione straordinaria sono sono 17, quelli a scadenza naturale, larga maggioranza, 38.

TEMPI E MODI - Si vota esclusivamente nella giornata di oggi dalle ore 7 alle 23. È necessario presentarsi al seggio con documento di riconoscimento in corso di validità e tessera elettorale. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne.

TURNO UNICO O BALLOTTAGGIO - La vera differenza tra Comuni, dal punto di vista delle dinamiche del voto, è nel numero degli abitanti. Quelli con una popolazione inferiore alle 15mila unità, infatti, «esauriscono» la tornata con un maggioritario a turno unico. Gli altri, invece, potrebbero essere «toccati» dall’eventuale ballottaggio già fissato per domenica 24 giugno, sempre dalle 7 alle 23.

Ecco l’elenco delle città potenzialmente interessate dal «doppio turno»: nel Barese, superano la soglia Altamura (69.529 abitanti), Monopoli (48.529), Conversano (25.683), Mola di Bari (25.567), Acquaviva delle Fonti (21.038), Noci (19.285) e Casamassima (19.246). Resta esclusa, in sostanza, la sola Toritto. In area Bat figurano Barletta (94.239) e Bisceglie (54.678), mentre nel Brindisino ecco Francavilla Fontana (36.955), Carovigno (15.896), Oria (15.828) e, naturalmente, il capoluogo con i suoi 88.812 abitanti. Completa la carrellata il Foggiano, con San Nicandro Garganico (15927). Nell’elenco non compaiono Manduria (Taranto) e Surbo (Lecce), inizialmente coinvolte nella tornata, ove le elezioni sono state revocate.

COME SI VOTA - Nei comuni fino a 15mila abitanti - informa il Viminale - ci sono tre possibilità: «Si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o, infine, sia sul candidato che sulla lista collegata: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato primo cittadino». Naturalmente, è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Anche nei Comuni con più di 15mila abitanti esiste una pluralità di opzioni. È possibile «tracciare un segno solo sul candidato sindaco» (in tal caso unico destinatario del voto), su una delle liste a lui collegate o su entrambi. Negli ultimi due casi la preferenza è attribuita sia al candidato che alla lista di candidati consiglieri. È possibile, infine, esprimere un voto disgiunto, cioè votare un candidato sindaco e una lista a lui non collegata. «È eletto sindaco al primo turno - conclude il Viminale - il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi». Diversamente, qualora nessun candidato superi quella soglia, si tornerà a votare domenica 24 nel ballottaggio tra i due sfidanti più suffragati.

---------------------------------------------------------

AFFLUENZA ALLE 12 - I dati dell'affluenza alle ore 12 registrano il 19,82% di partecipazione al voto in tutto il territorio nazionale. Superiore alla media la Puglia con il 21%, mentre in Basilicata (dove ci sono solo Comuni inferiori) si è recato alle urne il 16,47% degli aventi diritto.

Entrando nel dettaglio della Puglia, nella provincia di Bari l'affluenza è stata del 20,56%, nella Bat del 20,87%, nel Brindisino del 21,23%, nel Foggiano del 19,5%, nel Leccese del 22,99%, nel Tarantino del 21,92%. In Basilicata, nella provincia di Potenza ha già votato il 16,59% degli elettori, in quella di Matera il 15,5%. I dati sono ovunque superiori a quelli delle precedenti consultazioni.

Nei due Comuni capoluoghi di provincia, Brindisi e Barletta, si è superato il 20 per cento. A Brindisi ha già votato il 20,53%, a Barletta il 21,16%.

AFFLUENZA ALLE 19 - I dati dell'affluenza alle ore 19 danno in Puglia il 45,56% sempre superiori rispetto alla tornata precedente dove il dato era del 41,99%; alta anche in Basilicata con il 39,74% otto punti in più rispetto al voto precedente (31,32%)