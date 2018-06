Fnsi e Assostampa: «Redazioni chiuse decisione miope»

La Fnsi e le Associazioni regionali di stampa di Puglia e Basilicata sono al fianco dei giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno, che hanno proclamato lo stato di agitazione per protestare contro l’annunciata chiusura delle redazioni di Brindisi, Matera e Barletta. Nonostante l’azienda abbia assicurato il mantenimento delle edizioni e degli organici redazionali, la decisione appare incomprensibile e miope, soprattutto perché in controtendenza rispetto a tutti gli indicatori di mercato che segnalano nell’informazione locale, fortemente radicata sul territorio, il futuro della carta stampata. Rinunciare ai presidi territoriali in tre importanti province è altresì preoccupante perché nasconde la volontà di puntare su un modello di organizzazione inaccettabile, basato sull’uso incontrollato e indiscriminato di giornalisti precari cui sarebbero affidati settori strategici delle cronache locali. Un modello da respingere anche alla luce della decisione aziendale di non tener conto dei precari storici del giornale nella scelta delle assunzioni obbligatorie per legge da effettuare in seguito ai pensionamenti anticipati. Non sono in discussione le prerogative aziendali in materia di assunzioni, ma non può più essere consentito a nessuno illudere giornalisti giovani e meno giovani con il miraggio di un’assunzione che non avverrà mai per sfruttarne quotidianamente il lavoro in cambio di pochi spiccioli. Il sindacato, in tutte le sue articolazioni, sarà al fianco dei colleghi precari, assicurando loro assistenza in ogni sede.