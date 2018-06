L’Editore: nessun taglio all'informazione

Vogliamo ribadirlo al Cdr e vogliamo rassicurare i Lettori della Gazzetta del Mezzogiorno. La chiusura delle redazioni di Matera e Brindisi non comporterà alcun taglio all'informazione, ai giornalisti, e alle edizioni decentrate del giornale. Gli acquirenti e i lettori brindisini e materani continueranno a sfogliare le pagine delle loro rispettive aree di riferimento, che non subiranno alcuna contrazione. La chiusura delle due redazioni rientra in un programma di contenimento dei costi, programma necessario proprio per il rilancio del giornale. Progetto peraltro già presentato a suo tempo, discusso col Cdr e aggiunto ai decreti del Ministero del Lavoro, che ha autorizzato gli interventi di Cassa Integrazione e prepensionamenti. Lo stesso Cdr riconosce . Non si comprende, pertanto, il motivo della dichiarazione dello stato di agitazione, anche perché l'Azienda ha sempre rispettato gli accordi sottoscritti con il Cdr, che prevedono la possibilità di determinati interventi di ristrutturazione.

Quanto ai rilievi sul multimediale è opportuno ricordare che tutti i quotidiani continuano a potenziare l’offerta on line. L’assunzione di giovani giornalisti possibilmente «nativi digitali» è funzionale a questo obiettivo.

Vogliamo ricordare che da diversi anni l'Editore è impegnato nel risanamento del bilancio aziendale con cospicui interventi di ricapitalizzazione. A conferma del profondo attaccamento alla Testata, agli Acquirenti e ai Lettori.

L’Editore