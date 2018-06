Musica, al via Medimex a Taranto, sold out per i Placebo

BARI - Sono arrivati da ogni parte d’Italia gli appassionati di musica a poche ore dall’avvio ufficiale della nuova edizione di Medimex, festival internazionale e momento di incontro tra addetti ai lavori, che per la prima volta si tiene a Taranto, fino al domenica 10 giugno. Stasera, sulla rotonda del Lungomare, sarà la volta dei primi headeliner, i Kraftwerk, padri della musica elettronica, con uno spettacolo tridimensionale in esclusiva per l’Italia. Mentre domani, sempre sul main stage, tocca alla band simbolo del post-grunge, i Placebo, per il cui concerto sono andati esauriti sia i biglietti singoli sia gli abbonamenti.

Il primo appuntamento del Medimex, oggi alle 15.30, è al circolo ufficiali della Marina militare, con la presentazione di Songwriting Camp, la scuola di formazione a cura di Sony/ATV. Alle ore 17, a Villa Periato, apre il ciclo degli 'Incontri d’autorè Diodato, artista di origini tarantine che ha confermato il proprio talento nella performance all’ultimo Festival di Sanremo in coppia con Roy Paci.

Dalle ore 19 prenderà forma l’istallazione 'Learning How to See in the Dark', realizzata per il Castello Aragonese da Arthur Duff: tutti i giorni, quando la sera scenderà, le pareti esterne della fortezza sembreranno scomparire per confondersi col mare. Alle ore 20, al museo MarTa, secondo 'Incontro d’autorè, questa volta con Michael Lavine e Charles Peterson, i due fotografi americani autori dei 78 scatti, sei dei quali inediti e in esclusiva per il Medimex, protagonisti della mostra 'Kurt Cobain & Il Grunge: Storia di una Rivoluzionè, in programma dall’8 giugno all’1 luglio nel museo archeologico nazionale di Taranto. Alle 20.30 inizieranno i live sul main stage della Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III.

La serata si aprirà alle 20.30 con Roni Size, dj e producer inglese di origini giamaicane che celebrerà il ventennale dell’album 'New Forms', seguiranno Metá Metá, band considerata una delle migliori formazioni della nuova scena brasiliana. Spettacolo di chiusura, alle 22.30, con i Kraftwerk: Ralf Hutter, Fritz Hilpert, Henning Schmitz e Falk Grieffenhagen si esibiranno in uno show in 3D per il quale è previsto l’uso di occhialini speciali che verranno distribuiti gratuitamente all’ingresso.