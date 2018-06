Bari - Circa 120 processi rinviati, tra cui uno eccellente quello che riguarda l'ex premier Silvio Berlusconi: il Cavaliere e Valter Lavitola, sono accusati di induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria sulla vicenda escort. Ieri era prevista la lettura del dispositivo, cioè la decisione del giudice sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Bari ormai quattro anni fa: l'udienza è slittata novembre. E' questo il conto, ancora parziale, dell'inizio della seconda settimana di udienze sotot le tende per l'inagibilità del Palagiustizia per il quale il sindaco ha firmato un ordine di sgombero.

«Nei prossimi giorni vorrei fare visita a Bari dove c’è un’emergenza concreta». Parola del neo ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che, parlando per la prima volta ai dipendenti del dicastero di via Arenula, ha manifestato l’intenzione di arrivare a Bari per toccare con mano il disagio che magistrati, avvocati, personale amministrativo e cittadini stanno vivendo da giorni con le udienze celebrate addirittura in tenda. E, sperano gli operatori del diritto baresi, per fornire rapide ed efficaci soluzioni alternative.

«In questi due giorni - prosegue Bonafede - ho fatto una sola telefonata che mi sembrava importante ed è stata al presidente dell’Anm per pianificare la visita». La situazione surreale dell’edilizia giudiziaria barese, dunque, sembra scalare le posizioni degli impegni e dei problemi che il neo ministro dovrà affrontare.